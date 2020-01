NU.nl bracht een bezoek aan het IJsbeeldenfestival in Zwolle. Hier wordt de geschiedenis verbeeld in van 275.000 kilo ijs en sneeuw gemaakte kunst. Ook de lelijke kanten van de geschiedenis komen aan bod, bijvoorbeeld in een beeldhouwwerk van een concentratiekamp. Hoort dit wel thuis op een kindvriendelijk uitje?

Kleine groepjes mensen lopen langs de metershoge ijsbeelden in de bitterkoude hal in Zwolle. De temperatuur is hier -12 graden, koud genoeg om je neusharen te bevriezen.

Vanaf de ingang lopen bezoekers de prehistorie in, waar gigantische dinosaurussen van sneeuw en ijs hun tanden ontbloten. Daarna volgen de middeleeuwen, de renaissance, de moderne tijd en de toekomst.

Beeld van een jager en een beer. (Foto: Lisanne Wieringa)

IJsbeelden van heksenverbranding tot aan de Holocaust

Het IJsbeeldenfestival schuwt de grimmige kanten van de geschiedenis niet. Vakkundig gemaakte beelden van kraakhelder ijs verbeelden onder meer de builenpest die in de dertiende eeuw uitbrak in Europa, de heksenverbranding en de onthoofding van Marie-Antoinette.

Een van de grotere en meest confronterende beeld is dat van een broodmagere Joodse gevangene in een concentratiekamp, compleet met streepjespak en Jodenster op de borst.

Zijn dit wel geschikte beelden voor een laagdrempelig gezinsuitje? "Het was in de geschiedenis lang niet altijd pais en vree", zegt organisator Eric Broekaart. "Dit thema brengt met zich mee dat je ook de lelijke kanten moet laten zien."

Het beeld van de kampgevangene. (Foto: Lisanne Wieringa)

Geschiedenis verbeelden kan niet zonder de zwarte bladzijden

Voor de organisatie stond het daarom buiten kijf dat de Holocaust ook een plek op het festival moest krijgen. Maar over de tekst op het hek van de poort is nog wel gesoebat. Daar staat nu geen 'Arbeit macht frei', maar 'opdat we niet vergeten'. "Op die manier verwijst het beeld niet naar één specifiek concentratiekamp, maar naar gevangenenkampen over de hele wereld", licht Broekaart toe.

Het beeld van het concentratiekamp staat naast een levensgroot beeld van Anne Frank, achter haar bureau schrijvend in haar dagboek. "Prachtig", zegt een oudere bezoeker in een scootmobiel. "Je kan er in een tentoonstelling over geschiedenis niet onderuit om ook dit te laten zien", zegt hij. "Ik zou er nog wel wat langer naar willen kijken, maar het is hier verrekte koud."

“Misschien dat er een waarschuwing geplaatst moet worden voor je ineens bij dit beeld staat.” Bezoeker van het IJsbeeldenfestival

Een vrouw die het festival met haar twee kinderen bezoekt twijfelt. "Wij zijn hier gewoon voor een leuk uitje. Het kan voor mensen met een familiegeschiedenis in de oorlog misschien wel pijnlijk zijn om dit beeld ineens te zien", zegt ze. "Misschien dat ze een waarschuwing kunnen plaatsen vlak voor je hier aankomt."

Vlak na de ijsbeelden die naar de gebeurtenissen uit de oorlog verwijzen, vervolgt de route langs vrolijkere beelden. We zien de bevrijding, de val van de Berlijnse Muur (met de beroemde broederkus), de opkomst van punk, de nieuwste NS-trein en de landing van de eerste mens op Mars.

"Er zijn hier twee weken lang veertig ijscarvers met bloed, zweet en tranen bezig geweest om deze beelden te maken", zegt Broekaart. "Ik hoop dat mensen heel erg van de ijskunst genieten en er enthousiast van worden."

Het IJsbeeldenfestival in Zwolle in de IJsselhallen is nog tot 1 maart te bezoeken. Toegangskaarten kosten 17,50 euro per persoon aan de kassa en 14,50 euro online.