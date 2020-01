Terwijl de stranden in de zomer vaak bezaaid zijn met badgasten, kun je in de winter in alle rust eindeloos langs de zee struinen. NU.nl verzamelde zeven wandelroutes voor een ontspannende (of juist een inspannende) wandeling.

Trage Tocht IJmuiden

In de haven van IJmuiden is er dag en nacht bedrijvigheid, maar toch loop je vanaf dit drukke gebied al snel de wilde natuur in. Deze wandelroute door de Heerenduinen voert maar voor 10 procent van de afstand over geasfalteerde paden. Voor de rest loop je over zand- en graspaadjes en het strand. Op de route contrasteert de natuur regelmatig met de industrie wanneer er een enorm containerschip langsvaart of de schoorstenen van de hoogovens boven de duinrand uitpiepen. Onderweg stop je bij Strandpaviljoen Beach Inn voor een warme kop chocolademelk.

Afstand: 15 kilometer

Vertrekpunt: bushalte Zeewijkplein, IJmuiden

Bezienswaardigheden: Duitse bunkers, haven IJmuiden, duinmeertjes

Meer informatie en routebeschrijving

Een van de bunkers die je tijdens de Trage Tocht tegenkomt. (Foto: 123RF)

NS-wandeling Helderse Duinen

Deze wandelroute start vanaf station Den Helder Zuid en voert afwisselend door de duinen, dennenbossen en de zeedijk naar het uiterste puntje van Noord-Holland: de kades van de haven van Den Helder. Bijzonder is ook het Fort Erfprins met zijn typische stervormige verdedigingsgracht en wallen. Op de route drink je pal aan zee bij het door Napoleon gebouwde Fort Kijkduin een kop koffie.

Afstand: 9,6 kilometer, 14 kilometer of 15,5 kilometer

Vertrekpunt: station Den Helder Zuid

Bezienswaardigheden: vuurtoren Lange Jaap, Fort Kijkduin, Marinemuseum

Meer informatie en routebeschrijving

Een kanon van Fort Kijkduin met vuurtoren Lange Jaap op de achtergrond. (Foto: 123RF)

Groene Wissel 510: Oostkapelle

Deze rondwandeling begint in het Zeeuwse dorpje Oostkapelle. In de zomer zit het hier vaak vol strandtoeristen, maar in de winter is het een stuk rustiger. De route voert over oude landgoederen en schelpenpaadjes naar het strand. Na 3 kilometer kuieren over het strand kun je bijkomen bij het strandpaviljoen. Op de terugweg naar het dorp wisselen duinen, bos en graspaden elkaar af.

Afstand: 19 kilometer

Vertrekpunt: bushalte Molenweg, Dorpsstraat, Oostkapelle

Bezienswaardigheden: Kasteel Westhove

Meer informatie en routebeschrijving

Een stenen bruggetje met Kasteel Westhove op de achtergrond. (Foto: nlwandel.nl)

De Koploper - Goeree-Overflakkee

De Koploper is een pittige wandelroute van 20 kilometer, die op twee plaatsen ingekort kan worden. De route loopt door de Kwade Hoek, het enige kustgebied in Zuid-West-Nederland dat buitendijks ligt. In de winter zet de zee grote stukken land onder water. De wandeling ziet er daarom in ieder seizoen totaal anders uit.

Afstand: 8, 11 of 20 kilometer

Vertrekpunt: parkeerplaats Kwade Hoek, Oostdijkseweg 103, Goedereede

Bezienswaardigheden: De Kwade Hoek

Meer informatie en routebeschrijving

Een boei op het strand van Goeree-Overflakkee. (Foto: Getty Images)

Duintoppentocht Schoorl

Wie in de winter de Duintoppentocht Schoorl loopt, zal het zeker niet koud krijgen. Tijdens deze wandeling blijf je namelijk flink in beweging. De 23 kilometer lange route voert door mul zand over de hoogste duinenrij van het de Schoorlse Duinen. Dat maakt het een zeer pittige wandeling. Om deze tocht te lopen, volg je vanaf het buitencentrum de rode markeringen.

Afstand: 23 kilometer

Vertrekpunt: Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, Schoorl

Meer informatie en routebeschrijving

De Noordzee gezien door de Schoorlse Duinen. (Foto: Getty Images)

Groene Wissel 321: Terschelling, Oosterend

Dit Waddeneiland barst van de wandelroutes. De Groene Wissels lopen over kronkelige voetpaadjes door de wat stillere gebieden van het eiland. Deze route begint in het meest oostelijke dorp van Terschelling en loopt door bos, langs het Noordzeestrand naar een strandpaviljoen en door de duinen en graslanden weer terug naar het dorp.

Afstand: 11 kilometer

Vertrekpunt: bushalte Oosterend, Oosterend, Terschelling

Bezienswaardigheden: Oosterend, Beetwortelduin, Noordzeestrand

Meer informatie en routebeschrijving

De leegte van het Noordzeestrand op Terschelling. (Foto: nlwandel.nl)

Duinwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen

Het noordelijke deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen is over het algemeen wat rustiger dan de rest van het natuurgebied. Hier is de kans groot dat je een vos, damhert of reeën ziet. De meeste strandpaviljoens waar je langskomt, zijn in de winter gesloten, maar je kunt wel een dikke pannenkoek eten bij een pannenkoekenhuis in het bos.

Afstand: 16 kilometer

Vertrekpunt: station Zandvoort

Bezienswaardigheden: Amsterdamse Waterleidingduinen, herten

Meer informatie en routebeschrijving

De Amsterdamse Waterleidingduinen staan bekend om de vele herten die er rondlopen. (Foto: Getty Images)

Oproep