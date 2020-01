Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag kun je naar het Glow in the Park-festival in het Gagelbos en zondag kun je bijkomen tijdens een Friends-marathon in het Filmcafé.

Friends-marathon - Filmcafé

Fans van Monica, Chandler, Rachel, Ross, Joey en Phoebe zijn dit weekend van harte welkom in het Filmcafé. Daar zenden ze alle afleveringen van het eerste seizoen uit op het grote scherm. Dat betekent tien uur langs Friends.

Waar: Filmcafé, CAB-rondom 90a

Wanneer: zondag 19 januari, 13.30 tot 00.00 uur

Prijs: 7 euro

Meer informatie

De cast van Friends. (Foto: Warner Bros)

RAUM buurtborrel x Amazigh Nieuwjaar - Leidsche Rijn

Het Amazigh Nieuwjaar viert het agrarische jaar. Tijdens deze buurtborrel kun je meedansen op Marokkaanse volksmuziek, kijken naar een optreden van theatermaakster Shida Khizou en met de kids Marokkaanse huisjes maken tijdens een kleicursus. Het aanschuifdiner is in Marokkaanse stijl en kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. De rest van het programma is gratis.

Waar: RAUM, Berlijnplein 520

Wanneer: zondag 19 januari, 14.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Singer-songwriter vrijdagmiddagborrel - Kanaal30

Kanaal30 heeft veel muzikaal talent rondlopen en dat willen ze graag laten zien en horen. Daarom treden er een aantal op tijdens de vrijmibo. Zelf een singer-songwriter? Dan kun je het open podium bestormen. Piano en gitaar zijn aanwezig.

Waar: Kanaal30, Kanaalweg 30

Wanneer: vrijdag 17 januari, 16.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Glow in the Park - Gagelbos

IJsclub Siberia organiseert voor de vijfde keer Glow in the Park in het Gagelbos. Dit is een wandeling die uitmondt op een festivalterrein, met lichtjes, een kampvuur livemuziek, echte Hollandse spelletjes, warme chocolademelk, glühwein en lekkere hapjes. Er is ook een verkiezing voor de mooiste, leukste of origineelst geklede deelnemer.

Waar: Gagelbos

Wanneer: zaterdag 18 januari, 16.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 2,50 euro

Meer informatie

Zesgangendessert - Venster

Zoetekauwen opgelet: om je alvast voor te bereiden op Blue Monday organiseert Venster een zesgangendiner bestaande uit alleen desserts. Er wordt gezorgd voor verrassende toetjes én bijpassende drankjes.

Waar: Venster, Berlijnplein 520

Wanneer: zaterdag 18 januari, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 42,50 euro

Meer informatie

Oproep