Ook dit weekend hoef je je niet te vervelen in Den Haag. Diverse theaters staan het hele weekend in het teken van literatuur en voor sportliefhebbers is er het NK taekwondo sparring. Een overzicht van de activiteiten.

Winternachten internationaal literatuurfestival - diverse theaters

Dit weekend staan diverse theaters in Den Haag, zoals Theater aan het Spui en Theater Dakota, volledig in het teken van verhalen vertellen en verhalen delen. Er zijn ruim honderd schrijvers, dichters en spokenwordartiesten uit binnen- en buitenland, er zijn films en er is muziek.

Waar: diverse theaters in de binnenstad

Wanneer: tot en met zondag 19 januari

Prijs: diverse prijzen (veel voorstellingen en sessies zijn gratis te bezoeken)

NK taekwondo sparring - Sportcampus Zuiderpark

Op zaterdag zijn er volop wedstrijden voor het NK taekwondo sparring. Deelnemers dragen elektronische hoofdbeschermers en vechten voorrondes en finales in diverse gewichtsklassen. Er wordt ook gestreden in verschillende para-onderdelen.

Waar: Sportcampus Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 22

Wanneer: zaterdag 18 januari, 8.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Little Women - Koninklijk Conservatorium

Getalenteerde studenten van de Dutch National Opera Academy vertellen zingend het verhaal van de onafscheidelijke zussen Jo, Meg, Beth en Amy. Little Women volgt Jo in haar strijd om het verleden vast te houden en de voortdenderende tijd een halt toe te roepen.

Waar: Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1

Wanneer: woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag 18 januari om 19.30 uur en 19 januari om 15.00 uur

Prijs: 25 euro

Scène uit Little Women. (Foto: Jan Hordijk)

Wandeling Den Haag by Night - binnenstad

Leer Den Haag op geheel andere wijze kennen tijdens een avondwandeling door het centrum. Gids Rob, bekend om zijn Haagse humor, laat schitterende en verrassende locaties zien.

Waar: Start bij de hoofdingang van de Grote Kerk

Wanneer: vrijdag 17 en zaterdag 18 januari, 19.00 tot 21.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Pop Up Dance - Houtrustkerk

Professionele dansers en choreografen Youri Jongenelen en Julia Zuurbier dansen graag op bijzondere plekken. In de Houtrustkerk danst het duo op de muziek van Oblivion van Astor Piazzolla en laten zij een deel uit hun voorstelling Assepoes zien, op muziek van Prokofjev.

Waar: Houtrustkerk, Beeklaan 535

Wanneer: zondag 19 januari, 12.00 uur

Prijs: gratis entree

De Houtrustkerk staat zondag vol bijzondere dansers. (Foto: Pop Up Dance)

