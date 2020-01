Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Bezoek een feest of expositie in een hotel tijdens het Hotelnacht Festival of pluk een gratis bosje tulpen op de Dam. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Hotelnacht Festival

Amsterdamse hotels openen dit weekend hun deuren voor het publiek met leuke feestjes en goedkope hotelovernachtingen. Dans bijvoorbeeld op muziek van dj Festimi in de mastersuite van 300 vierkante meter in het art'otel of plons in het zwembad tijdens een pool party in Hotel Jakarta.

Waar: Amsterdam

Wanneer: zaterdag 18 januari en zondag 19 januari

Prijs: 27 euro

Rommelmarkt Bring Your Own Kleedje - QRU

Een terrein vol met rommel, grabbeltonnen, antiek en kleding. Wie wat koopjes wil scoren, kan zondag naar QRU op het Cruquiuseiland gaan om op een rommelmarkt te snuffelen. De waren zijn ouderwets uitgestald op kleedjes. Je kunt ook zelf een kleedje meenemen, maar daarvoor moet je wel vooraf reserveren.

Waar: QRU, Cruiquiusweg 144

Wanneer: zondag 19 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro

Nationale Tulpendag - De Dam

Om de start van een nieuw tulpenseizoen te vieren, leggen kwekers zaterdag een enorme pluktuin van ongeveer 200.000 tulpen in allerlei verschillende kleuren aan. Kom zaterdag gratis een bosje plukken.

Waar: De Dam

Wanneer: zaterdag 18 januari van 13.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Pluk gratis een bos tulpen op De Dam (Beeld: Nationale Tulpendag 2020)

The Gardens of Babylon Australia Fundraiser

Australië staat in brand. Gezinnen ontvluchten hun woningen en honderdduizenden dieren stierven al in de enorme vlammenzee. Op een nog bekend te maken locatie wordt daarom een feest georganiseerd waarvan alle opbrengsten worden gedoneerd aan Australische instanties die het nodig hebben. De avond start om 20.00 uur met een regendans.

Waar: wordt nog bekendgemaakt

Wanneer: vrijdag 17 januari vanaf 20.00 uur

Prijs: wordt nog bekendgemaakt

Amsterdam Light Festival

Zodra de zon ondergaat, wordt de hoofdstad tijdens het Amsterdam Light Festival beschenen door duizenden lampjes. Internationale artiesten en kunstenaars hebben honderden lichtgevende objecten ontworpen, die over het centrum van Amsterdam zijn verspreid. Een avondwandeling wordt op deze manier nog meer de moeite waard.

Waar: Amsterdam

Wanneer: van 28 november tot 19 januari

Prijs: gratis

Een fietser fietst langs een lichtkunstwerk. (Foto: Getty Images)

Beats for Business - De Balie

De opkomst van streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Deezer hebben de muziekindustrie veranderd. Zo is bijvoorbeeld het maken van een lang nummer commercieel niet slim, omdat de diensten uitbetalen per geluisterde stream, ongeacht hoelang het nummer is. Tijdens deze avond in De Balie bespreken verschillende partijen de invloed van streamingdiensten op moderne muziek.

Waar: Kleine-Gartmanplantsoen 10

Wanneer: zondag 19 januari 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: 13 euro

