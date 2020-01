Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga mee op een voetbaltour met de tram, bouw een raceauto met lego of luister naar waargebeurde verhalen in het theater.

Girlpower - Museum Rotterdam

Als onderdeel van de tentoonstelling Girlpower praat gastcurator en sporthistoricus Jurryt van de Vooren met Rotterdamse sportvrouwen. Deze zondag is Deborah Gravenstijn, olympisch kampioene judo, te gast. Bezoekers kunnen deze dag ook een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

Waar: Museum Rotterdam, Rodezand 26

Wanneer: zondag 19 januari, 14.00 tot 15.00 uur

Prijs: 9 euro, inclusief museumbezoek

Meer informatie

De gasten van Girlpower. (Foto: Josje Veling Photography)

Frontaal #45: Kakelvers - WORM Rotterdam

Als je klaar bent met alle verplichtingen, kun je bij WORM onderuitgezakt luisteren naar verschillende schrijvers. Deze zondag staan voormalig Dichter des Vaderlands Anne Vegter, kunstenares Roberta Petzoldt en Twitter-koning Peter Buurman op het podium - vol vreemde vragen en verwarrende antwoorden.

Waar: WORM Rotterdam, Boomgaardsstraat 71

Wanneer: zondag 19 januari, 14.30 uur

Prijs: entree 7,50 euro

meer informatie

Lego Bricks Challenge - Bibliotheek Rotterdam

Ga deze zaterdag naar de bibliotheek voor een workshop met technische lego. Kinderen van zes tot met twaalf jaar kunnen een echt werkende raceauto met veeraandrijving maken. Ze leren een technisch proces doorgronden, creatieve oplossingen bedenken en ruimtelijk denken.

Waar: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110

Wanneer: zaterdag 18 januari, 14.00 uur

Prijs: entree 10 euro

Meer informatie

De Rotterdamse Voetbal Tramtour - begin- en eindpunt Willemsplein

Tijdens een rondrit met een museumtram word je langs de drie voetbalstadions geleid: via Woudestein langs Het Kasteel en naar De Kuip. Ondertussen vertelt Rotterdamkenner en voetballiefhebber Herco Kruik allerlei voetbalanekdotes. Ook komen er clubliederen, commentaarfragmenten en voetbalgedichten voorbij.

Waar: begin- en eindpunt bij Willemsplein

Wanneer: zaterdag 18 januari, 12.30 uur

Prijs: entree 15 euro

Meer informatie

Workshop 'Om de moestuin leiden' - Villa Zebra

Groenten hebben veel vijanden. In de workshop 'Om de moestuin leiden', voor kinderen van drie tot zes jaar, verzinnen de deelnemers knutselend manieren om dieren om de moestuin te leiden. Schuif aan bij de workshop na een bezoek aan de tentoonstelling ZELF!.

Waar: Villa Zebra, Stieltjesstraat 21

Wanneer: tot en met zondag 16 februari

Prijs: workshop gratis bij toegangsbewijs

Meer informatie

Gedichtensalon: Voor één keer stadsdichter - Theater 't Kapelletje

Zes dichters kruipen eenmalig in de huid van de Rotterdamse stadsdichter en schrijven over een gebeurtenis die hen de afgelopen periode raakte. Ze dragen hun werk voor en gaan met elkaar en moderator Liliane Waanders in gesprek over hun gedichten.

Waar: Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Wanneer: zondag 19 januari, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

