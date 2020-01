Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: kom spelletjes spelen en bieterballen eten bij Zocher, bezoek een uniek dansfeest in De Uitkijk of volg een workshop in het Teylers Museum.

BieterBallenBorrel - Zocher

Bij Bar & Kitchen Zocher (vlakbij het Houtplein) wordt op vrijdagmiddag het weekend ingeluid. Bestel een drankje, laat een verzoekviltje voor muziek bij de bar achter, en Zocher zorgt voor vegetarische bieterballen en leuke gezelschapsspellen zoals 30 Seconds of Vier op een Rij.

Waar: Bar & Kitchen Zocher, Baan 7

Wanneer: vrijdag 17 januari, vanaf 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Rocking Rollerdisco - Patronaat

Op vrijdag 17 januari verandert Patronaat weer in een rockende rollerdisco. Neem je eigen rolschaatsen mee of huur ter plekke een paar. Rol de dansvloer op waar de dj's swingende rock-'n-roll, disco, funk en soul draaien.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: vrijdag 17 januari, 22.00 tot 3.00 uur

Prijs: 9,50 euro

Discodansen doe je vrijdag op rolschaatsen. (Foto: Rocking Rollerdisco)

Hofjeswandeling - Haarlem centrum

Met nog zo'n twintig historische hofjes is Haarlem met recht hofjesstad te noemen. Tijdens deze wandeling wordt onder begeleiding van een stadsgids een aantal hofjes bezocht, waaronder het oudste, nog bestaande hofje van Nederland, uit 1395. De gids vertelt allerlei wetenswaardigheden en voert je langs de meest bijzondere verborgen binnentuinen.

Waar: VVV-kantoor Haarlem, Grote Markt

Wanneer: zaterdag 18 januari, 14.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Klein Duimpje - Theater Elswout

Iedereen houdt van sprookjes en meesterverteller Wijnand Stomp weet van elk sprookje een groot feest te maken. Ken je bijvoorbeeld het verhaal over een grote laars en een klein ventje dat nergens bang voor is? Klein Duimpje is gegarandeerd plezier voor jong en oud.

Waar: Theater Elswout, Elswoutslaan 24-a

Wanneer: zondag 19 januari, 15.00 tot 16.00 uur

Prijs: kinderen 7,50 euro, volwassenen 9,50 euro

Scènebeeld uit 'Klein Duimpje'. (Foto: Wijnand Stomp)

Letz Party - De Uitkijk

Op zaterdag 18 januari wordt gevierd dat Letz Party al vijftien jaar georganiseerd wordt. Twaalf jaar lang heette dit dansfeest voor iedereen vanaf dertig jaar Swingsteesjun, het eerste rookvrije dansfeest van Nederland. Het jubileumfeest vindt plaats bij duinpaviljoen De Uitkijk te Bloemendaal. Er wordt disco, classic hits, house, latin en upbeatmuziek gedraaid.

Waar: duinpaviljoen De Uitkijk, Bloemendaal

Wanneer: zaterdag 18 januari, 20.30 tot 1.00 uur

Prijs: 15 euro

Workshop dino-ei - Teylers Museum

In Nederlands oudste museum, het Teylers, ligt een nest met vijf dino-eieren erin. Deze eieren zijn nooit uitgebroed. Kinderen vanaf vier jaar mogen proberen of zij het jong uit het ei krijgen. Deze creatieve workshop van kunst- en vliegwerk, waarbij verborgen dinootjes uit hun ei kruipen, wordt op zondag 19 januari twee keer gehouden en duurt ongeveer een uur.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: zondag 19 januari, 13.00 en 14.30 uur

Prijs: gratis, exclusief museumentree

Een dinojong in zijn ei. (Foto: Teylers Museum)

