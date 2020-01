Groningen staat dit weekend volledig in het teken van Eurosonic Noorderslag, het grootste showcasefestival van Europa. Meer dan 350 Europese acts en 40.000 bezoekers komen naar de stad voor het festival. Maar ook voor wie dit weekend graag wat anders wil doen is er genoeg aanbod. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Eurosonic Noorderslag - binnenstad

Tijdens Eurosonic treden artiesten vier dagen lang op ruim veertig locaties op. Ga op tijd in de rij staan, want vol is vol. Wie geen festivalpolsbandje heeft, kan naar het gratis toegankelijke Eurosonic Air (Thomas Azier, Broederliefde, Davina Michelle), Grunnsonic (Wat Aans, Martijn van der Zande, De Kat), Platosonic, Pleuropsonic of Jagersonic.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: woensdag 15 tot en met zaterdag 18 januari

Prijs: festivalticket vanaf 32,50 euro, ook veel gratis toegankelijke optredens

Zangeres Zofie Darbujánová tijdens Eurosonic vorig jaar. (Foto: Getty Images)

Wild Wild West Party - EM2

Op acht minuten fietsen van het centrum, op het voormalige industrieterrein van de Suikerunie, wordt een gratis toegankelijk feest gegeven in loods EM2. Vier verschillende bands en dj's komen optreden en het feest wordt afgesloten met een LOFT-feest van poppodium Vera.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: vrijdag 17 januari vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Postermarkt EPEX - GRID

Op de EPEX-postermarkt komen meer dan vijftien Europese grafisch ontwerpers samen om hun posters van optredens te verkopen. Iedere poster is een origineel werk, gemaakt in samenwerking met artiesten en poppodia. Op de bovenverdieping van GRID kun je een tijdelijke expositie over bandposters bezoeken.

Waar: GRID Grafisch Museum, Sint Jansstraat 2

Wanneer: donderdag 16 tot en met zaterdag 18 januari van 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Improvisatietheater Vrij Nuchter - de Graanrepubliek

Iedere derde zaterdag van de maand staan de ervaren improvisatiespelers van Vrij Nuchter op de planken bij Literair Café de Graanrepubliek. Laat je verrassen door het optreden, dat vaak andere wendingen neemt en uit de hand loopt. Het optreden is op de bovenverdieping, beneden is de bar.

Waar: Literair Café de Graanrepubliek, Gedempte Kattendiep 11

Wanneer: zaterdag 18 januari van 20.15 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

We Will Rock You - MartiniPlaza

De musical We Will Rock You vertelt een futuristisch verhaal, ondersteund door 24 hits van Queen. Het speelt zich af in een wereld waarin livemuziek en muziekinstrumenten verboden zijn. De jeugd komt in opstand en strijdt tegen het bedrijf dat hun leven beheerst en hen een dieet van enkel digitale popmuziek voorschrijft. Zangeres Anastacia speelt de rol van Killer Queen.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: woensdag 15 tot en met zondag 19 januari

Prijs: vanaf 59 euro

