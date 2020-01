Strijden voor rechtvaardigheid lijkt het overkoepelende thema te zijn van de films die deze week in de bioscoop verschijnen. In Bombshell zie je hoe Fox News-presentatrices het hoofd van de zender beschuldigen van seksuele intimidatie, Just Mercy vertelt het verhaal van een jonge advocaat die zich in Alabama inzet voor onterecht veroordeelde zwarte gevangenen en Dolittle en Primal zorgen voor een lichte noot. Dit zijn de acht films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Bombshell - drama

Bombshell gaat over een schandaal binnen het gigantische Amerikaanse media-imperium Fox News. In 2016 beschuldigden drie Fox News-medewerksters, onder wie de bekende nieuwspresentatrices Megyn Kelly en Gretchen Carlson, het hoofd van de omroep van seksuele intimidatie. Daarmee zetten zij hun baan en hun reputatie op het spel.

Genre: drama

Regisseur: Jay Roach

Cast: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow

Kijkwijzer: 12+

Dolittle - familiefilm

De excentrieke Dr. Dolittle kan beter met dieren omgaan dan met mensen. Hij leeft in Dolittle Manor met alleen zijn exotische dieren als gezelschap. Maar wanneer de jonge koningin Victoria ernstig ziek wordt, verlaat Dolittle zijn veilige omgeving om op een mythisch eiland een geneesmiddel te zoeken. Hij wordt tijdens zijn queeste vergezeld door een bonte stoet dieren en een jonge leerling.

Genre: avontuur, comedy, familiefilm

Regisseur: Stephen Gaghan

Cast: Robert Downey Jr. , Rami Malek, Tom Holland, Harry Collet, Octavia Spencer

Kijkwijzer: 6+

Primal - actie

Nicolas Cage kruipt in de rol van Frank Walsh, een in het vangen van exotische dieren gespecialiseerde jager. Zijn recentste vangst bestaat uit onder meer de 'Ghost Cat', een zeldzame witte jaguar. Walsh staat op het punt met een vrachtschip vol dieren uit Brazilië te vertrekken, wanneer hij van een Amerikaanse commandant de opdracht krijgt ook de gevaarlijke huurmoordenaar Richard Loffler te vervoeren. Na twee dagen op zee, omringd door niets dan water, weet Loffler uit zijn kooi te breken en bevrijdt hij alle dieren. Er ontstaat chaos op het schip, waar nu niet alleen een huurmoordenaar los rondloopt, maar ook tientallen gevaarlijke roofdieren.

Genre: actie

Regisseur: Nick Powell

Cast: Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli, LaMonica Garrett

Kijkwijzer: 16+

Goldie - drama

De achttienjarige Goldie wil niets liever dan doorbreken als hiphopdanseres. Dan kan ze genoeg geld verdienen om haar minderjarige zusje uit de klauwen van jeugdzorg te houden, die voor de deur staat sinds hun moeder is opgepakt. De weg naar het gedroomde succes is hobbelig en vol tegenslagen, maar de volhardende Goldie zit niet bij de pakken neer.

Genre: drama

Regisseur: Sam de Jong

Cast: Slick Woods, Danny Hoch, George Sample III

Kijkwijzer: 6+

Just Mercy - drama

Just Mercy is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Bryan Stevenson is een jonge advocaat die in de jaren tachtig voor gerechtigheid voor onterecht veroordeelde gevangenen in de Amerikaanse staat Alabama pleit. Een van zijn controversieelste zaken is die van Walter McMillian, een man die ter dood wordt veroordeeld voor de moord op een achttienjarig meisje. Er is bewijs in overvloed dat McMillian niet voor haar dood verantwoordelijk is en de getuigenverklaring die tegen hem is afgelegd, is onbetrouwbaar. Toch weigeren de autoriteiten hem vrij te laten. Stevenson raakt verstrikt in een diep racistisch, juridisch en politiek spel.

Genre: drama

Regisseur: Destin Daniel Cretton

Cast: Michael B. Jordan, Karan Kendrick, Jamie Foxx, Tim Blake Nelson, Rafe Spall

Kijkwijzer: 12+

Mind My Mind - animatie

Chris is een jongeman met autisme. Hij vindt het moeilijk om met alledaagse situaties om te gaan en schrijft in zijn hoofd scripts om ontmoetingen voor te bereiden. Op een feestje wordt hij voorgesteld aan Gwen, een zoöloog. Zij nodigt Chris uit om bij haar thuis haar favoriete kameleon te bekijken. Chris vindt haar leuk, maar zou niet weten hoe een flirtscript eruit moet zien.

Genre: animatie, drama, comedy

Regisseur: Floor Adams

Cast: Elias Vervecken, Faye Bloomfield, Lesley Hughes, Cezanne Tegelberg

Kijkwijzer: onbekend

Il Traditore - drama

In de jaren tachtig is Sicilië in de greep van een maffiaoorlog, maar kunnen de autoriteiten niets doen omdat ieder maffialid zwijgt als de nacht. Tot het hooggeplaatste maffialid Tomasso Buscetta in Brazilië wordt opgepakt en aan Italië uitgeleverd wordt. Hij neemt een beslissing die de geschiedenis zal veranderen: hij werkt mee met justitie en getuigt tegen de maffia. Il Traditore (de verrader) is gebaseerd op het waargebeurde verhaal achter het Maxi-proces (1986-1992) tegen de maffia in Palermo.

Genre: drama

Regisseur: Marco Bellocchio

Cast: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane

Kijkwijzer: 16+

Monstri. - drama

In de Roemeense film Monstri. vormen Dana en Arthur een stel dat na tien jaar huwelijk uit elkaar is gegroeid. Dana heeft vluchtige seksuele ontmoetingen met vreemden en Arthur zoekt op Grindr naar mannen. Het stel moet beslissen of ze samen verder willen of dat ze definitief uit elkaar gaan.

Genre: drama, lhbti

Regisseur: Marius Olteanu

Cast: Alexandru Potocean, Cristian Popa, Judith State

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 16 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

