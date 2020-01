Uitgaan, pompende muziek en dansen zijn doorgaans geen zaken die je associeert met een vroege maandagochtend. Toch is dit precies het tijdstip waarop veel mensen een feestje willen bouwen, zegt Juliëtte van Hessen, oprichter van het ochtendfeest Daybreaker.

Wie een evenement van Daybreaker wil bezoeken, kan even schrikken van de aanvangstijden. Om half zes 's ochtends beginnen de bezoekers met een yogales en een uur later barst het feest los met dj's, breakdancers en andere live acts. "Die yogalessen zijn iedere keer uitverkocht. Het is echt bizar dat mensen er al zo vroeg voor opstaan", zegt Juliëtte van Hessen, die twee jaar geleden samen met haar broer Jochem het ochtendfeest uit New York naar Nederland bracht. Het ochtendfeest vindt nu vijf tot zes keer per jaar plaats in Amsterdam.

Broodnuchter op de dansvloer

Het publiek dat op de ochtendfeesten afkomt bestaat volgens Van Hessen hoofdzakelijk uit hoogopgeleide vrouwen van 25 tot 35 jaar oud. "Zij vinden dansen superleuk, maar willen ook een bewuste, vitale levensstijl. Een nuchter feest om zeven uur 's ochtends in de club is een gezonde manier om uit te gaan", zegt ze.

“'s Ochtends heb je geen alcohol of drugs op en ben je heel bewust en aanwezig” Juliëtte van Hessen, oprichter Daybreaker

De meeste bezoekers moeten even wennen wanneer ze broodnuchter en voor het ochtendgloren in de nachtclub staan. "Je bent heel erg bewust en aanwezig omdat er 's ochtends geen alcohol of drugs in het spel zijn", zegt Van Hessen. De organisatie trekt daarom allerlei live acts uit de kast om het publiek op te zwepen, zoals muzikanten en dansers.

Uitgaanstijden worden flexibeler

De ochtendfeesten hebben niet alleen in Amsterdam voet aan de grond gekregen. Ook in Utrecht en Rotterdam vinden onder de noemer Wake Up Club en De Ochtendrave feesten voor het krieken van de dag plaats. De evenementen passen in een trend waarin de traditionele uitgaanstijden (namelijk 's avonds laat) flexibeler worden. Er vinden bijvoorbeeld ook meer feesten plaats die al vanaf zeven of acht uur 's avonds beginnen en die uiterlijk om twaalf uur 's nachts afgelopen zijn.

Hoewel de ochtendfeesten goed bezocht worden, lijken ze vooralsnog alleen in de Randstad plaats te vinden. In Groningen werd er in 2014 eenmalig een ochtendfeest gegeven in de inmiddels opgeheven nachtclub Subsonic. Dit feest was meer bedoeld als ludieke protestactie tegen het steeds later op gang komende nachtleven in de stad. "Een feest op dit absurd vroege tijdstip vinden wij een mooie manier om dit probleem onder de aandacht te brengen", lichtte de organisatie destijds toe.

De ochtendfeesten in Amsterdam en Utrecht eindigen tussen half negen en negen uur 's ochtends. Daarna kunnen alle feestvierders door naar hun werk.