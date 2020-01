Het hoogseizoen voor outdoor popfestivals loopt over het algemeen van eind juni tot en met september. Maar ook in de winter vinden er een aantal belangrijke festivals plaats, zoals Eurosonic Noorderslag in Groningen. Waarom vinden deze eigenlijk in de winter plaats en wat is het grootste verschil met zomerfestivals?

Eurosonic Noorderslag geldt als het grootste en belangrijkste showcasefestival van Europa. Bands en artiesten die willen doorbreken, treden hier op om zich te presenteren aan mensen uit de muziekindustrie. Onder de ruim 40.000 bezoekers bevinden zich dan ook zo'n 4.000 talentscouts, muziekprogrammeurs, radio-dj's en andere muziekprofessionals op zoek naar nieuw talent.

In januari maak je nog kans op een plek op Pinkpop

Maar waarom vindt zo'n groot festival dan in een van de koudste maanden plaats? Omdat die muziekprofessionals in de zomer hun handen vol hebben aan het festivalseizoen, zegt woordvoerder Corné Bos van Eurosonic. "Aan het begin van het jaar hebben zij nog niet allerlei afspraken staan. Daarom is dit voor artiesten het uitgelezen moment om zich te presenteren. Als je later op Pinkpop, Lowlands, Stadspark Live of de Bevrijdingsfestivals wilt staan, moet je eerst naar Eurosonic."

Januari mag dan wel een handig moment op de festivalkalender zijn, het koude weer brengt wel grillen met zich mee. Vorig jaar werd Groningen op de tweede festivaldag geteisterd door natte sneeuw en regenbuien. Hoewel alle 42 podia overdekt zijn moeten bezoekers lopend of fietsend van locatie naar locatie en staan er soms lange wachtrijen. "Download daarom een weerapp op je telefoon zodat je ziet of je een regenjas moet meenemen", zegt Bos.

Festivalterrein overkappen met tenten

Naast Eurosonic vinden er deze maand nog meer festivals plaats, zoals Sneeuwbal (Utrecht) of Ploegendienst (Breda). In tegenstelling tot Eurosonic, dat plaatsvindt door de hele stad, worden deze feesten op een centraal festivalterrein gehouden.

Op house- en technofestival Ploegendienst, dat dit jaar voor de derde keer een wintereditie heeft, komen zo'n tienduizend bezoekers. "Het grootste verschil met onze zomereditie, is dat we in de winter alles moeten overkappen en verwarmen, zegt Tijn Kapteijns, de eigenaar van Ploegendienst. "We rekenen uit hoeveel vierkante meter overkapping we nodig hebben voor het aantal bezoekers."

“Als in de zomer de zon niet schijnt, zorgt dat meteen voor een mindere beleving. In de winter maakt dat niets uit.” Tijn Kapteijns, eigenaar festival Ploegendienst

Kapteijns houdt van het winterfestival omdat bezoekers niet zulke hoge verwachtingen hebben van het weer als in de zomer. "Als in de zomer de zon niet schijnt, zorgt dat vaak al meteen voor een mindere beleving. Maar in de winter maakt dat niets uit, want het is toch overkapt en verwarmd. De buitengedeeltes verwarmen we met vuurkorven. Het animo blijft op het festival hoog."