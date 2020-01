Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Bezoek een klassiek concert van Russische pianotrio's in de Engelse Kerk of doe wooninspiratie op tijdens de Homeware Market in De Hallen. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Concert van Russische pianotrio's - Engelse Kerk

De Engelse Kerk nabij Het Spui ontvangt zaterdag de Russische pianotrio's Sjostakovitsj en Tsjaikovski. Samen met violist Ruña 't Hart, cellist Kalle de Bie en pianist Seán Morgan-Rooney zullen zij een avond vol klassieke muziek verzorgen in deze intieme ruimte.

Waar: Engelse Kerk, Begijnhof 48

Wanneer: zaterdag 11 januari van 20.15 tot 22.00 uur

Prijs: volwassenen 15 euro, studenten en kinderen 5 euro

Biologische Zaterdagmarkt - Noordermarkt

Bezoek zaterdag eens de Noordermarkt in plaats van de supermarkt voor de wekelijkse boodschappen. Hier koop je voedzame en onbespoten producten die ook nog eens verser dan vers zijn. Laat een bericht achter op de Facebook-pagina van de markt bij specifieke wensen.

Waar: Noordermarkt

Wanneer: zaterdag 11 januari van 9.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Alle groenten van de biologische zaterdagmarkt zijn onbespoten. (Foto: CookLoveShare)

Karaokeavond - Café de Waard

Laat de stembanden woensdag even flink trillen tijdens de karaokeavond in Café de Waard aan het Leidseplein. Bestijg het podium, zing een lied en wees de ster van de avond.

Waar: Café de Waard, Leidseplein 14

Wanneer: woensdag 8 januari van 20.00 tot 3.00 uur

Prijs: gratis entree

Amsterdam Light Festival - diverse locaties in de binnenstad

Zodra de zon ondergaat, wordt de hoofdstad beschenen door duizenden lampjes tijdens het Amsterdam Light Festival. Internationale artiesten en kunstenaars hebben honderden lichtgevende objecten ontworpen, die over het centrum van Amsterdam worden verdeeld. Een avondwandeling wordt op deze manier nog meer de moeite waard.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: tot en met zondag 19 januari

Prijs: gratis entree

Homeware Market - De Hallen

Kan het wooninterieur wel een nieuw impuls gebruiken? Kom dan zondag inspiratie opdoen bij de Homeware Market in De Hallen in West. Ontwerpers van meubels en andere woonproducten stallen er hun collectie uit.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 47

Wanneer: zondag 12 januari van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Encore - De Melkweg

Dit wekelijks terugkerende feest wordt gezien als een parel binnen het Amsterdamse uitgaansaanbod vanwege haar diverse muziekaanbod. Zaterdag draaien dj's als Diamondelano, Chamos en Waxfiend nummers in de categorieën hiphop, r&b, afrobeat en Dancehall.

Waar: Lijnbaansgracht 234a

Wanneer: zaterdag 11 januari van 23.59 tot 5.00 uur

Prijs: 15,55 euro

