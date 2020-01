Er is dit weekend weer genoeg te doen in Den Haag. Neem een muzikale nieuwjaarsduik met het Residentie Orkest of start het nieuwe jaar lachend met stand-up comedy bij Dudok. Een overzicht van de activiteiten.

Nieuwjaarsconcert A New Light - Zuiderstrandtheater

Op vrijdagavond geeft het Residentie Orkest een nieuwjaarsconcert met Weense walsen, polka's en aria's, maar ook muziek van Porgy and Bess en West Side Story. Het orkest staat onder leiding van de energieke Amerikaanse dirigent Kazem Abdullah.

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505

Wanneer: vrijdag 10 januari, 20.00 uur

Prijs: vanaf 27 euro

Den Haag Lacht: Comedy Night - Dudok

Dompel jezelf op zaterdagavond onder in de wereld van stand-up comedy. Eén microfoon, meerdere cabaretiers en razendsnelle grappen.

Waar: Dudok, Hofweg 1a

Wanneer: zaterdag 11 januari, van 20.30 tot 22.45 uur

Prijs: 13,79 euro

Spoken word en poëzie-avond - Paard

Jongerengroep Het Zwarte Schaap komt met een spoken word- en poëzie-avond in het Paardcafé. Wanneer voelde jij je als een zwart schaap en hoe was dat? Diverse poëten uit Den Haag en omstreken delen hun ervaringen.

Waar: Paard, Prinsegracht 12

Wanneer: zondag 12 januari, 19.00 uur

Prijs: 3 euro

De Angstfabriek - Huijgenspark

De Angstfabriek speelt in op maatschappelijke angsten voor terreur en klimaatverandering. Bezoekers worden in groepjes door verschillende interactieve ruimtes van een (nep)fabriek geleid, waar ze (nep)nieuwsberichten en onconventionele veiligheidsgadgets tegenkomen.

Waar: Het Huijgenspark

Wanneer: tot en met 31 januari 2020

Prijs: 15 euro

Scène uit de Angstfabriek. (Foto: Julia Meenk)

Concert door Lilian van Superkids - Haagsche Viool en cello

Op zondag geeft de elfjarige Lilian, bekend van het televisieprogramma Superkids, een kort concert van ongeveer twintig minuten. Kinderen zijn welkom.

Waar: Haagsche Viool en Cello, Maliestraat 13b

Wanneer: zondag 12 januari, 11.00 uur

Prijs: gratis toegang, wel vooraf reserveren

