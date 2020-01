Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: bezoek de open avond van Latin Club Fiesta, de voorstelling Dierenmanieren in kindertheater De Toverknol of de Skihut Party bij Bison Bowling.

Bison's Skihut Party - Bison Bowling

Bison Bowling wordt op vrijdagavond omgetoverd tot één grote skihut inclusief Hollandse hits, broodjes bal en het rad van Bison waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. Wanneer je in een winterse outfit komt, krijg je bovendien een gratis glaasje glühwein. De entree is gratis, bowlingbanen (voor maximaal zeven personen) zijn te reserveren.

Waar: Bison Bowling, Orionweg 400

Wanneer: vrijdag 10 januari, 20.00 tot 00.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Latin Club Fiesta - Kokonoches

Deze zaterdag vindt de open avond van Latin Club Fiesta plaats bij Kokonoches. Tijdens deze avond kunnen er gratis proeflessen salsa en bachata gevolgd worden, kun je nieuwe mensen leren kennen en is het team aanwezig om je niveau te bepalen en je vragen te beantwoorden.

Waar: Kokonoches, Smedestraat 35

Wanneer: zaterdag 11 januari, 19.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Dierenmanieren - De Toverknol

In theatervoorstelling Dierenmanieren gaat Snuiter het varken op zoek naar een zangeres om een duet mee te zingen. Hij organiseert daarom audities in de stal met een koe, kip en konijn. De voorstelling om 10.30 uur is geschikt voor kinderen tot en met 4 jaar, die van 12.15 uur van 3 tot en met 7 jaar en die van 14.00 uur van vijf tot en met 9 jaar. De entreeprijs is inclusief verkleden, koekjes en limonade.

Waar: kindertheater De Toverknol, Spiegelstraat 8a

Wanneer: zaterdag 11 en zondag 12 januari, 10.30, 12.15 en 14.00 uur

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

Scène uit 'Dierenmanieren'. (Foto: Dierenmanieren)

Haarlem New Year's Comedy - DeDAKKAS

In samenwerking met de Haarlem Comedy Factory vindt op zaterdagavond Haarlem New Year's Comedy plaats bij DeDAKKAS, met uitzicht over heel Haarlem. Tijdens deze comedy-avond treden verschillende comedians vanuit de hele wereld op, waaronder Greg Spahiro. Na afloop volgt een nieuwjaarsborrel.

Waar: DeDAKKAS, De Witstraat 1A

Wanneer: zaterdag 11 januari, 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Live op zondag: So What! - Het Veerkwartier

Het Haarlemse jazzcombo So What! bestaat uit een vaste kern van vijf muzikanten. De band speelt al vele jaren en heeft zeer diverse, internationale optredens achter de rug. In de huidige bezetting spelen ze instrumentale jazz, waarbij gedacht kan worden aan nummers van muzikanten als Miles Davis, Lee Morgan en Herbie Hancock.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zondag 12 januari, 16.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het Haarlemse jazzcombo So What! (Foto: So What!)

Oproep