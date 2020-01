Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga naar het Nieuwjaarsconcert in de Pelgrimvaderskerk, volg de Kaapse Kunstroute of begin je zondagochtend met een film.

Kaapse Kunstroute - Katendrecht

Dit weekend vindt de eerste editie plaats van de Kaapse Kunstroute. Op de route vind je meer dan twintig kunstenaars, worden er performances gegeven en kun je meedoen aan verschillende workshops op achttien locaties. Het programma is geschikt voor alle leeftijden.

Waar: verschillende locaties op Katendrecht

Wanneer: 11 en 12 januari, verschillende tijden

Prijs: entree gratis

Workshop 'Om de moestuin leiden' - Villa Zebra

Groenten hebben veel vijanden. In de workshop 'Om de moestuin leiden', voor kinderen van 3 tot 6 jaar, verzinnen ze knutselend manieren om dieren om de moestuin te leiden. Schuif aan bij de workshop na een bezoek aan de tentoonstelling ZELF!.

Waar: Villa Zebra, Stieltjesstraat 21

Wanneer: 20 december tot met 16 februari

Prijs: gratis bij toegangsbewijs

Nieuwjaarsconcert - Pelgrimvaderskerk

Pelgrim Bass luidt met Gerard van der Zijden op het orgel het nieuwe jaar feestelijk in met het traditionele Nieuwjaarsconcert in Delfshaven. 2020 is het jubileumjaar, omdat vierhonderd jaar geleden de Pelgrimvaders vertrokken.

Waar: Pelgrimvaderskerk, Aalbrechtskolk 20

Wanneer: zaterdag 11 januari, 15.00 uur

Prijs: entree gratis

Breakfast at KINO: Marianne & Leonard: Words of Love - KINO

Schuif op zondagochtend aan voor een ontbijt in KINO's restaurant en ga om 12.00 uur aansluitend naar de film. Deze editie wordt de documentaire Marianne & Leonard: Words of Love getoond, van Nick Broomfield. De film gaat over de relatie tussen schrijver en zanger Leonard Cohen en zijn muze Marianne Ihlen.

Waar: KINO Rotterdam, Gouvernestraat 129 – 133

Wanneer: zondag 12 januari, 11.00 uur

Prijs: ontbijt en film 20,50 euro

Yogalessen in Museum Rotterdam

Twee Rotterdamse yogadocenten geven een yogales in Museum Rotterdam, te midden van de expositie Girlpower. Het is een rustige vinyasa flow les, toegankelijk voor alle niveaus en yoga-ervaring is niet vereist.

Waar: Museum Rotterdam, Coolhaven 375

Wanneer: zondag 12 januari, 09.45 uur

Prijs: entree 9 euro

Silent Disco on Ice - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie, Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic tot muziek, dans, theater en kunst. Deze vrijdag is er een silent disco op het ijs, waarbij de schaatsen van de vloer kunnen.

Waar: Plein 1940

Wanneer: vrijdag 10 januari, 19.30 tot 21.00 uur en 21.00 tot 22.30 uur

Prijs: 15 euro inclusief schaatshuur

Bezoekers van de silent disco. (Foto: Annemieke van der Togt)

