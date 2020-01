Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je het China Light Festival in Ouwehands Dierenpark en zondag kun je de salsa dansen in De Utrechter.

Salsa on Sunday - De Utrechter

Goede voornemens om meer te bewegen? Bij Salsa on Sunday in De Utrechter kun je zondag met de voetjes van de vloer. In de stadsbrasserie wordt namelijk een latinavond vol salsa en bachata georganiseerd.

Waar: De Utrechter, Vredenburg 40

Wanneer: zondag 12 januari van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Nieuwjaarsdisco en -bingo - Café Lombok

Café Lombok organiseert de Disco Bingo Drink Inn Show, een bingo in het teken van het nieuwe jaar. Het verschil met een normale bingo is dat er ook dj's zijn om er een echt feestje van te maken. Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen.

Waar: Café Lombok, Vleutenseweg 228

Wanneer: zaterdag 11 januari vanaf 21.15 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

A David Bowie Evening - Café de Stad

Vrijdag is het vier jaar geleden dat David Bowie overleed. Fans kunnen terecht bij Café de Stad, waar DJ Blue Wine de hele avond platen en video's van hem draait. Er kunnen ook verzoekjes worden ingediend.

Waar: Café de Stad, Lange Jufferstraat 58

Wanneer: vrijdag 10 januari van 20.30 tot 2.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

David Bowie tijdens een optreden in Londen in 1973. (Foto: Getty Images)

WijnSpijs-wandeling - Maarssen

Nog niet genoeg gegeten en gedronken de afgelopen tijd? Wie nog even op dezelfde voet verder wil, kan zondag meedoen aan de Wijnspijs-wandeling in Maarssen. Je loopt langs vijf goede restaurants waar je geniet van heerlijke gerechten met bijpassende wijnen. De tocht gaat onder meer langs Le Brasseur, Restaurant Delice en ALEX.

Waar: Maarssen

Wanneer: zondag 12 januari van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 57,50 euro

Meer informatie

China Light Festival - Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ook deze winter is het China Light Festival terug. Dit is een lichtspektakel in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Er zijn metershoge lichtkunstwerken, handgemaakte objecten van Chinese kunstenaars, Chinees live-entertainment en er is een nieuwe wintershow.

Waar: Ouwehands Dierenpark, Grebbeweg 111, Rhenen

Wanneer: tot en met zaterdag 29 februari

Prijs: vanaf 21,50 euro

Meer informatie

Oproep