Veel Nederlandse musea bouwen hun expositiezalen in januari om voor nieuwe tentoonstellingen. Zo zie je binnenkort in Teylers Museum hoe wetenschappers vroeger dachten dat dinosaurussen eruitzagen, staat het Dordrechts Museum bol van de antieke kleding en ervaar je in de Fundatie de spanningen van de Koude Oorlog. NU.nl maakt een overzicht van bijzondere tentoonstellingen die nu of binnen drie weken te zien zijn.

Slow Fashion - Dordrechts Museum

Bij de expositie Slow Fashion bewonder je antieke kledingstukken uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. In deze tijd deden er mensen er alles aan om hun kleding lang mooi te houden. Met wat reparaties of verstellingen om meer bij de heersende mode aan te sluiten, kon een jurk of jas vele jaren mee. De expositie laat zien hoe de mode zich de afgelopen driehonderd jaar heeft ontwikkeld en levert tegelijkertijd kritiek op de huidige fastfashiontrend. Het museum wil laten zien dat er vroeger meer eerbied voor kleding bestond en wil een gesprek over duurzame mode op gang brengen.

Waar: Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht

Wanneer: te zien tot en met 12 april

Prijs: 14 euro (online ticket voor volwassenen), kinderen gratis

Een paar van de kledingstukken uit de tentoonstelling. (Foto: Bram Vreugdenhil)

Solène Gün: Turunç - Foam

In het fotoproject Turunç (de Turkse naam van een sinaasappelsoort die te zuur is om uit de hand te eten) richt fotografe Solène Gün haar lens op jonge Turkse mannen in de arme buitenwijken van Parijs en Berlijn. Deze groep wordt vaak in verband gebracht met geweld en wordt negatief gestereotypeerd. Gün legt hun leefwereld - barstend van de tegenstrijdigheden - vast. Aan de ene kant willen de jongens onzichtbaar zijn, aan de andere kant willen ze zichzelf laten zien. Hoewel de situatie in de buitenwijken er voor hen vaak hopeloos uitziet, voelen de mannen een sterke verbondenheid en solidariteit met elkaar.

Waar: Foam Fotografiemuseum, Keizersgracht 609, Amsterdam

Wanneer: te zien tot en met 16 februari

Prijs: 12,50 euro (volwassenen), kinderen tot twaalf jaar gratis

Het werk Namazlik uit de tentoonstelling Turunç. (Foto: Solène Gün)

Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie - Stedelijk Museum Vianen

In 1959 rolde de allereerste barbiepop van de productieband. Sinds die tijd groeide Barbie uit tot de bekendste modepop ter wereld. De overzichtstentoonstelling Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie laat zien hoe het uiterlijk van Barbie door de jaren heen veranderde en het geldende schoonheidsideaal weerspiegelde. Loop langs ruim honderd poppen, waaronder de zeldzame Malibu Barbie, Barbie Superstar en de allereerste Barbie uit 1959.

Waar: Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97, Vianen

Wanneer: te zien tot en met 1 juni

Prijs: 4,50 euro

Deze Barbie is te zien tijdens de tentoonstelling. (Foto: Stedelijk Museum Vianen)

Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan - Singer Laren

De negentiende eeuw was een verwarrende eeuw. Verstedelijking en industrialisatie kwamen op en gekoesterde familieverbanden bogen steeds meer om in individualisering. Als reactie op de oppervlakkigheid van het moderne leven keerden een aantal kunstenaars hun blik naar binnen, op zoek naar een diepere betekenis van het leven. Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Vincent van Gogh, Matthijs Maris, Piet Mondriaan en meer kunstenaars gunnen de kijker in hun werk een blik op hun intieme binnenwereld, zoals de geborgenheid van hun tuin, interieur of geesteswereld.

Waar: Singer Laren, Oude Drift 1, Laren

Wanneer: 14 januari tot en met 10 mei

Prijs: 17 euro (volwassenen) of 10 euro (kinderen)

Portret van Marie Jeanette de Lange van Jan Toorop. (Foto: Rijksmuseum)

Martin Roemers: Relics of the Cold War - Museum de Fundatie

Fotograaf Martin Roemers schoot tussen 1998 en 2009 beelden van overblijfselen uit de Koude Oorlog. Bijvoorbeeld van een vervallen atoomschuilkelder, bedoeld om de leden van de West-Duitse regering te beschermen tegen een nucleaire aanval. Of van een Russisch oefenterrein om bommenwerpers te testen. Met deze expositie krijgen bezoekers een beeld van hoe Europa zich voorbereidde op een kernoorlog die nooit uitbrak.

Waar: Museum de Fundatie, Blijmarkt 20, Zwolle

Wanneer: van 18 januari tot en met 5 mei

Prijs: 14 euro (volwassenen), kinderen gratis

Een bunker in de Baltische Zee. (Foto: Martin Roemer)

Comedy Wildlife Photography Awards - Natuurmuseum Brabant

De Comedy Wildlife Photography Awards worden jaarlijks uitgedeeld aan fotografen die wilde dieren zo grappig mogelijk op de gevoelige plaat vastleggen. Je ziet er foto's van een glimlachende quokka, een zeehond die dubbelklapt van het lachen of twee dansende leeuwen. Met de verkoop van de foto's wordt geld ingezameld voor de Born Free Foundation, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud.

Waar: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg

Wanneer: te zien tot en met 15 maart

Prijs: 11,95 euro (volwassenen) of 9,95 euro (kinderen)

De winnende foto Grab Life By The .... (Foto: Sarah Skinner)

Parels uit het Verre Oosten - Kröller-Müller Museum

Het Kröller-Müller Museum staat vooral bekend om zijn grote collectie moderne kunst. Maar de komende tijd kun je er ook duizenden jaren oude Chinese objecten zien uit bijvoorbeeld de tiende en zevende eeuw of de derde eeuw voor Christus. De collectie van het Kröller-Müller bestaat uit veertig vroege kunstwerken, zoals keramiek, kleine bronzen beeldjes, steensoorten en schilderijen op papier.

Waar: Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, Otterlo

Wanneer: 25 januari tot en met 27 april

Prijs: 21,90 euro (volwassenen) of 11 euro (kinderen tot 12 jaar)

Chinees porselein. (Foto: Kröller-Müller Museum)

Dinomakers - Teylers Museum

Sinds de ontdekking van het eerste dinosaurusskelet in het begin van de negentiende eeuw heeft de mens een fascinatie voor deze prehistorische giganten. Nog altijd is de wetenschap er nog niet over uit hoe dinosaurussen er precies hebben uitgezien. In Dinomakers worden twee eeuwen aan paleokunst bij elkaar gebracht. Bezoekers kunnen fossielen van dichtbij bekijken en zien hoe wetenschappers en kunstenaars de dinosaurussen verbeeldden. De expositie bestaat uit geleende voorwerpen van onder meer het Natural History Museum in Londen, het Moravisch museum in Brno, het Museon in Den Haag en particuliere verzamelaars.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

Wanneer: 31 januari tot en met 1 juni

Prijs: 14 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen)

Europasaurus holgeri (2017) door Mark P. Witton. (Foto: Mark P. Witton)