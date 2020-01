Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Drink een cocktail in DOT of bekijk de kunst van Lois van Baarle in het nieuwe museum Storyworld. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Vrijmibo - DOT

DOT organiseert vrijdag een cocktailfeest om het weekend in te luiden. Naast caipirinha's, mojito's of Long Island ice tea's worden er ook rijkgevulde taco's geserveerd. Dit alles onder begeleiding van zonnige muziek van de dj.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: vrijdag 10 januari van 16.00 tot 22.30 uur

Prijs: gratis entree

De barmannen mixen vrijdagavond cocktails bij DOT. (Foto: 123RF)

Javier Guzman - Stadsschouwburg

Guzmán is Javier Guzmans negende show, waarin bij terugblikt op zijn carrière en zijn grillige leven. Op de planken doet de cabaretier ontboezemingen over dingen die maar weinig mensen van hem weten.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: zaterdag 11 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: van 11,50 euro (vijfde rang) tot 23 euro (eerste rang)

Nieuwjaarsconcert - Folkingestraat Synagoge

Het nieuwe jaar wordt in de synagoge ingeluid met een gratis toegankelijk optreden van Fanfare CWO Groningen en koperensemble Klein Orkest Rolde. Het programma van het concert varieert van popmuziek en klassieke muziek tot marsmuziek.

Waar: Folkingestraat Synagoge, Folkingestraat 60

Wanneer: zondag 12 januari, aanvang 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Reis&Co Event - MartiniPlaza

Wie inspiratie wil opdoen voor zijn volgende stedentrip of vakantie, kan naar het Reis&Co Event in MartiniPlaza. Hier hebben allerlei verschillende reisaanbieders een stand waar ze je kunnen informeren over verschillende vakantielanden en mogelijkheden.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: zaterdag 11 en zondag 12 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6,50 euro

Mexicaans ontbijt en brunch - Smoke

Vanaf januari gaat restaurant Smoke ontbijt- en brunchgerechten van over de hele wereld bereiden op zondag. Komend weekend trappen ze af met een Mexicaans ontbijt. Je krijgt twee taco's en huevos rancheros (gepocheerde eieren met bonen, avocado en tomatensaus op een tortilla).

Waar: Smoke, Grote Markt 21a

Wanneer: zondag 12 januari van 10.30 tot 14.30 uur

Prijs: 13 euro

Opening museum Storyworld - Forum Groningen

Storyworld is een gloednieuw museum over strips, animatie en games. Komend weekend wordt het museum officieel geopend door Aladdin, Aloy (van de game Horizon Zero Dawn), Spiderman en Lucky Luke. In het museum is tot en met maart de expositie The Art of Loish te zien, met werk van tekenaar Lois van Baarle.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: zaterdag 11 januari van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 9 euro

