Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: bezoek de ondergrondse gangen van de KoepelKathedraal, vier het nieuwjaarsfeest bij Vooges of volg een workshop Arabische kalligrafie.

Nieuwjaarsborrel - Vooges

Op vrijdag 3 januari organiseren De Borrel en Vooges voor de eerste keer een nieuwjaarsborrel in Haarlem. In Vooges aan het station kan gedanst worden op disco, r&b, house, hits en classics van verschillende dj's, in de karaokebooth kan gezongen worden en er is een volledig Vooges-menu.

Waar: Vooges Centraal, Kennemerplein 6

Wanneer: vrijdag 3 januari, 18.00 tot 1.00 uur

Prijs: vanaf 6,90 euro

Meer informatie

(Foto: Vooges)

Kerst in de crypte - KoepelKathedraal

In de crypte van de KoepelKathedraal wordt nog tot en met zondag Kerst gevierd. De ondergrondse gangen van de kathedraal zijn feestelijk verlicht, er is een modelspoorbaan, veel kerstbomen en dit alles in een Charles Dickens-achtige setting. Elk half uur start de cursus kerstornament maken, kinderen kunnen een wafel versieren en er is genoeg te eten en te drinken.

Waar: KoepelKathedraal, Leidsevaart 146

Wanneer: vrijdag 3 en zaterdag 4 januari, 11.00 tot 17.00, zondag 5 januari, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6 euro, kinderen 3 euro

Meer informatie

Winterijsbaan - Burgemeester Reinaldapark

Dit is het laatste weekend dat er in Haarlem een openluchtschaatsbaan te vinden is, midden in het Burgemeester Reinaldapark. De tennisvelden hier zijn omgetoverd tot een schaatsparadijs waarbij ook sfeervolle verlichting, winterse lekkernijen en een heuse après-skibar aanwezig zijn. De entreeprijs is inclusief schaatshuur.

Waar: Pannenkoekenparadijs, Burgemeester Reinaldapark

Wanneer: vrijdag 3 tot en met zondag 5 januari, 10.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Workshop Arabische kalligrafie - Museum Haarlem

In de islam is het niet toegestaan om God beeldend weer te geven, dat leidde tot de opkomst van kalligrafie. In Museum Haarlem vertelt de Syrische Naya Moussally over de geschiedenis van de Arabische schoonschrijfkunst, de relatie met de islamitische kunst, en leer je met pen en papier zelf ook sierlijk Arabisch te schrijven.

Waar: Museum Haarlem, Groot Heiligland 47

Wanneer: zondag 5 januari, 12.00 tot 14.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Leer met pen en papier sierlijk Arabisch schrijven. (Foto: Museum Haarlem)

Kijkzondag - Camping De Lakens

Voor iedereen die geïnteresseerd is in camping De Lakens en het aankomend kampeerseizoen wordt op zondag 5 januari een kijkzondag georganiseerd. In restaurant Gestrand is er vanaf 13.00 uur livemuziek bij de open haard en gedurende de dag worden kinderen vermaakt door het recreatieteam. De receptie staat iedereen van 10.00 tot 16.00 uur graag te woord.