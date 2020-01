Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga aan boord van de ferry en vaar in het donker door de Rotterdamse haven, loop door Diergaarde Blijdorp in winterse sferen of beproef je geluk bij de bingo.

Lichtjestour - FutureLand

Dankzij de verlichting wordt de Rotterdamse haven ook wel de grootste kerstboom van Nederland genoemd. Ga aan boord van de FutureLand Ferry en vaar in het donker langs de moderne, nieuwe terminals van Maasvlakte 2. Een ervaren voorlichter vaart mee en vertelt over wat je ziet, en wat onzichtbaar blijft.

Waar: FutureLand, Europaweg 902

Wanneer: tot en met zondag 26 januari, 17.00 tot 18.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Hoge Hakken Bubbels Bingo Nieuwjaarseditie - LOT & DAAN

Gooi je galajurk nog niet in de kast na de jaarwisseling, want je kunt deze nog een keer aan. LOT & DAAN organiseert een feestelijke bingo met een glaasje cava. Wie wil kan ook van tevoren stoofvlees, een maaltijdsalade met kip of stamppot komen eten.

Waar: LOT & DAAN, Gelderseplein 24

Wanneer: zaterdag 4 januari, 19.30 tot 22.00 uur

Prijs: 17,50 euro

IJsvrij Festival - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie, Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic en silent disco tot muziek, dans, theater en kunst. Zelf een rondje schaatsen of over het sfeervolle festivalplein lopen kan natuurlijk ook. Dit weekend is er daarnaast muziek van het trio Bakelied en het duo Raak.

Waar: Plein 1940

Wanneer: tot en met zondag 12 januari

Prijs: gratis entree

Het IJsvrij Festival op Plein 1940. (Foto: Annemieke van der Togt)

Yoga in Rotown

Op zondag 5 januari wordt Rotown weer omgetoverd tot een yogastudio. 's Ochtends is iedereen welkom om deel te nemen aan een Gentle Hatha-yogasessie. Neem wel je eigen yogamatje mee!

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 5 januari, 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Warm Winters Blijdorp - Diergaarde Blijdorp

De dierentuin is in de kerstvakantie in winterse sferen. Verwacht gezellige pleinen, winterlichtjes en warme hapjes en drankjes. Aan het eind van de dag wandel je via de lichtjesroute door de Chinese sfeertuin en verlichte vijver naar de hoofduitgang.

Waar: Diergaarde Blijdorp, Blijdorplaan 8

Wanneer: vrijdag 3 tot en met zondag 5 januari, 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: 23,50 euro

Kerstvakantieworkshop Het IJskonijnenbal - SKVR

Dansen als een ijsbeer, ijskonijn of vogel met wintervacht? Dat kan bij de actieve workshop Het IJskonijnenbal, waarbij kleuters op een speelse manier met dans aan de slag gaan. De middag wordt afgesloten met een optreden voor alle aanwezigen.

Waar: SKVR, Aert van Nesstraat 45

Wanneer: vrijdag 3 januari, 13.30 tot 15.00 uur

Prijs: entree 10 euro

