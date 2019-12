Deze week verschijnen zeven nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen, waaronder Golden Globe-kandidaat Jojo Rabbit en de boekverfilming The Informer. Een overzicht van de nieuwste filmreleases.

The Informer - thriller

Oud-crimineel Pete Koslow wordt door de FBI ingezet als informant, maar wanneer een drugsdeal gruwelijk uit de hand loopt, komt hij erachter dat hij vooral op zichzelf is aangewezen om te overleven. Poolse criminelen, overheidsinstanties en de veiligheid van zijn gezin zetten hem onder zware druk. The Informer is gebaseerd op de Zweedse bestseller Drie seconden.

Genre: thriller

Regisseur: Andrea di Stefano

Cast: Joel Kinnaman, Clive Owen, Rosamund Pike

Kijkwijzer: 16+

Jojo Rabbit - comedy

Satirische comedy over een Duits jongetje dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog achterkomt dat z'n moeder een Joods meisje op hun zolder verstopt. Met Adolf Hitler als denkbeeldige vriend aan zijn zij, wordt Jojo geconfronteerd met de blinde vlek die hij door het nationaalsocialisme heeft gekregen. Jojo Rabbit maakt kans op twee Golden Globes en is geregisseerd door Taika Waititi, bekend van Thor: Ragnarok en What We Do in the Shadows.

Genre: comedy, oorlog

Regisseur: Taika Waititi

Cast: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi

Kijkwijzer: 12+

A Land Imagined - drama

De Chinese Wang werkt op een bouwplaats in Singapore, maar van de ene op de andere dag lijkt hij in rook te zijn opgegaan. Een verdwijning die onderzocht moet worden door de oververmoeide rechercheur Lok. Regisseur Siew Hua Yeo toont beide kanten van het verhaal in deze detectivefilm die de duistere kanten van Singapore laat zien. A Land Imagined won de hoofdprijs op het filmfestival van Locarno.

Genre: drama

Regisseur: Siew Hua Yeo

Cast: Peter Yu, Xiaoyi Liu, Yue Guo

Kijkwijzer: 12+

Aquarela - documentaire

Water speelt de hoofdrol in deze documentaire, die werd opgenomen met een verhoogd aantal beelden per seconde zodat bewegingen vloeiender ogen. Aquarela toont zowel de oogstrelende als de vernietigende kracht van water. Van een schip dat een speelbal van de golven wordt tot kalme beekjes en de hoogste waterval ter wereld. Een film die eerder geselecteerd werd voor prestigieuze festivals zoals Sundance en IDFA.

Genre: documentaire

Regisseur: Victor Kossakovsky

Kijkwijzer: 12+

Bulbul Can Sing - drama

Homoseksualiteit is uit den boze in het dorpje waar de vijftienjarige Bulbul opgroeit. Haar beste vriend Sumu wordt gepest door andere jongens, en zelf komt de tiener ook diep in de problemen wanneer ze zoenend met een meisje wordt gezien. Met haar jeugddrama kaart regisseur Rima Dia de beperkte vrijheid voor Indiase jongeren aan.

Genre: drama

Regisseur: Rima Dias

Cast: Pakija Begam, Arnali Das, Manabendra Das

Kijkwijzer: 16+

La belle époque - romantische comedy

Zestiger Victor zit in een huwelijkscrisis en krijgt de mogelijkheid om een nieuwe vorm van entertainment uit te proberen. Via speciale technieken kan hij terug in de tijd reizen, om een speciaal moment te herbeleven. Victor kiest voor de meest memorabele week uit zijn leven, veertig jaar geleden, toen hij zijn grote liefde leerde kennen.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Nicolas Bedos

Cast: Daniel Auteuil, Guilaume Canet, Doria Tillier

Kijkwijzer: 12+

The Cave - documentaire

In een ondergronds ziekenhuis in Syrië, dat bekendstaat als 'de grot', werken vrouwelijke en mannelijke dokters onvermoeibaar samen om gewonden te verzorgen. Een werkethos dat bovengronds ondenkbaar is, met een constante dreiging van bombardementen en chemische aanvallen. The Cave is inmiddels geselecteerd voor tientallen internationale filmfestivals.

Genre: documentaire

Regisseur: Feras Fayyad

Kijkwijzer: 16+

