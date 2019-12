Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: bezoek een theatervoorstelling in Elswout, ga knutselen bij boerderij Zorgvrij of beklim de torens van de KoepelKathedraal.

Festa Familia - Theater Elswout

In Theater Elswout brengen verteller Wijnand Stomp en vormgeefster Marit Adriaanse met poppen en prenten een klein, winters bergdorpje tot leven: samen met het publiek maken ze van Festa Familia een winterfeest voor jong en oud. Na afloop kan er bij het vuur warme chocomelk of glühwein gedronken worden.

Waar: Theater Elswout, Elswoutslaan 24a

Wanneer: 28 en 29 december, om 10.00 en 15.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie

Stille Disco XL - Patronaat

De grote zaal van Patronaat verandert zaterdag in één grote silent disco. Zodra je een koptelefoon opzet, kies je voor je favoriete muziek en kun je de hele nacht dansen. Je kunt uit drie verschillende kanalen kiezen: blauw is house en disco, rood is muziek uit de jaren tachtig en negentig en pop en groen staat voor hiphop, urban en African. Als je vier koptelefoons reserveert, betaal je 7 euro per persoon.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zaterdag 28 december, 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Dansen op je lievelingsmuziek. (Foto: Stille Disco)

Waskaars of koeientas knutselen - Zorgvrij

Omdat het kerstvakantie is, kunnen kinderen creatief aan de slag op informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Zo kun je met wat knip- en plakwerk een koeientas maken of kun je met bijenwas en een lont een heuse waskaars maken. De knutselwerkjes kunnen dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur gemaakt worden.

Waar: Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Wanneer: 27, 28 en 29 december, 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Torens beklimmen - KoepelKathedraal

Klim via wenteltrappen en langs enorme kerkklokken naar 60 meter hoogte. Onderweg leer je over de architectuur van de KoepelKathedraal en de kunst in de kerk. Het letterlijke hoogtepunt is het weidse uitzicht over Haarlem en ver daarbuiten.

Waar: KoepelKathedraal, Leidsevaart 46

Wanneer: 27, 28 en 29 december, tussen 12.00 en 16.00 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Broodjes bakken - Het Veerkwartier

Ook deze winter kunnen er weer broodjes worden gebakken bij Het Veerkwartier. Bestel een bolletje deeg en bak je eigen broodje boven echt vuur. Er is continu begeleiding aanwezig die ervoor zorgt dat het vuur blijft branden en de broodjes perfect gebakken worden. Ook zijn er genoeg smeersels aanwezig om de broodjes nog lekkerder te maken.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 28 december, 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Broodjes bakken boven echt vuur. (Foto: Veerkwartier)