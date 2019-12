Sommige pretparken zijn rond deze tijd van het jaar nog open, andere sluiten juist bewust hun deuren. Welke keuzes worden er achter de schermen gemaakt? NU.nl vraagt het twee attractieparken.

In Biddinghuizen is er tijdens de wintermaanden geen rijdende achtbaan te vinden. Na de Fright Nights in oktober sluit Walibi Holland steevast de poorten. "Gedurende het jaar krijgen de achtbanen veel g-krachten te verduren", legt woordvoerder Mandy van der Tak uit. "Dus die attracties moeten nu weer helemaal klaar worden gemaakt voor volgend seizoen. Iedere winter worden ze opnieuw gekeurd."

Naast gesleutel aan karretjes en het nalopen van achtbanen, gaat het onderhoud deze winter nog iets verder voor Walibi. Het themagebied Speedzone krijgt een grote opknapbeurt. Zo wordt het station van de achtbaan Goliath vernieuwd en komen de horecagelegenheden er anders uit te zien. "Alles moet voor 4 april weer volledig operationeel zijn", vertelt Van der Tak.

Onderhoud terwijl park open is

In Kaatsheuvel wordt er intussen anders gewerkt, want de Efteling is het hele jaar geopend. "We verdelen onze onderhoudsplanning over het seizoen", legt woordvoerder Steven van Gils uit. "Sommige attracties worden buiten openingstijd onderhouden, andere gaan even dicht. Iedere achtbaan sluit bij ons minimaal één week per jaar."

De buitentemperatuur kan een belemmerende factor zijn. "Achtbanen worden doorgerekend en leveranciers bepalen onder welke omstandigheden ze dan mogen draaien", vertelt Van Gils. "Joris en de Draak is bijvoorbeeld weersgevoelig. Bij vrieskou of sneeuw kan het zijn dat die dicht moet. Per achtbaan gelden er verschillende veiligheidseisen. Alle attracties worden daar iedere ochtend op gecheckt."

"De Baron 1898 is al veel beter ingericht om in de winter open te zijn", gaat Van Gils verder. "Net als de Python, die twee jaar geleden opnieuw is opgebouwd. Achtbaanbouwers kunnen er steeds beter voor zorgen dat een baan winterhard is."

Walibi sluit in de winter en werkt aan onderhoud van de attracties. (Foto: NU.nl)

Extra heaters en overdekte wachtrijen

Maar zijn de bezoekers dat ook? Vooral wachtrijen zijn een beruchte plek bij winterse temperaturen. Van Gils: "We kunnen extra heaters neerzetten op de momenten dat het echt koud is. Maar het scheelt al een hoop dat veel wachtrijen bij ons overdekt zijn. Buiten wachten hoort meestal bij de achtbanen. En bij extreme kou zouden die sowieso al moeten sluiten."

Vooralsnog is het in ieder geval een zachte winter. "De Vliegende Hollander kan daardoor bijvoorbeeld iets langer openblijven", vertelt Van Gils van de Efteling. "Er is dus meer aanbod. Wat dat betreft is deze temperatuur wel een voordeel. Maar aan de andere kant krijg je meer sfeer als het wat kouder is en er sneeuw ligt. Die beleving met extra entertainment en vreugdevuren, is waar mensen ook voor komen."

Van der Tak weet dat Walibi minder geschikt is voor een winteruitstapje. "We zijn echt een achtbanenpark. Er zijn geen tot weinig binnenattracties. En in de winter zit je sowieso met teruglopende bezoekersaantallen. Voor ons is het operationeel gezien dan niet haalbaar om nog open te blijven."

Tijdens de wintermaanden zijn er ook in de Efteling minder bezoekers dan in de zomer, weet Van Gils. "Vooral doordeweeks zie je nu dat het rustiger is. Maar het is voor ons wel degelijk nog rendabel om open te zijn. Er komen nog steeds schoolreisjes langs, of mensen met een vrije dag. Ook wel weer fijn, om overal door te kunnen lopen."