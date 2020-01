Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je naar de nieuwjaarsborrel van Roost aan de Singel en zaterdag kun je discozwemmen bij Fletiomare.

Nieuwjaarsborrel aan de Singel - Roost

Het nieuwe jaar kun je goed ingaan bij Roost aan de Singel. Roost is normaal gesproken alleen open in de zomer, maar opent op vrijdag 3 januari nog eens de deuren voor een nieuwjaarsborrel. Voor als bubbels en oliebollen je nog niet de neus uitkomen.

Waar: Roost aan de Singel, Paardenveld 1

Wanneer: vrijdag 3 januari, vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Sprookjes van De Haar: Assepoester

Bij de negende editie van Sprookjes van De Haar wordt het sprookje van Assepoester een avontuur voor de hele familie. Er is een speurtocht, je komt bij het kasteel en er is een liveshow. In totaal duurt het ongeveer twee uur.

Waar: Kasteel De Haar, Kasteellaan 1, Haarzuilens

Wanneer: tot en met 5 januari

Prijs: vanaf 14 euro

Meer informatie

Nieuwjaarsdisco - Zwembad Fletiomare

Om het jaar feestelijk te beginnen, organiseert zwembad Fletiomare een nieuwjaarsdisco. Er kan in beide baden gezwommen én op muziek van een dj gedanst worden. De disco is voor kinderen met en zonder diploma.

Waar: Fletiomare, Burgemeester Middelweerdplaats 1

Wanneer: zaterdag 4 januari, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: vanaf 2,70 euro

Meer informatie

Drijf in bioscoop - Zwembad Den Hommel

Nog meer zwemplezier ervaar je in Den Hommel. In deze 'drijf-inbioscoop' speelt zondag de film Toy Story 4. Wie niet continu wil watertrappelen, mag een luchtbed meenemen. Er is geen zwemvaardigheid vereist.

Waar: Den Hommel, Kennedylaan 5

Wanneer: zondag 5 januari, 17.00 tot 19.30 uur

Prijs: 6,95 euro

Meer informatie

148 Bekijk hier de trailer van Toy Story 4

Maarssen On Ice - Maarssen

De winterpret nog niet zat? Strek de benen op de schaatsbaan van Maarssen On Ice. Het is alweer het laatste weekend.

Waar: Park Goudestein, Maarssen

Wanneer: zaterdag 4 en zondag 5 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Oproep