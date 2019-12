Het is kerstvakantie in Haarlem. Een overzicht van wat er de komende twee weken zoal te beleven is in en rond de stad.

Sfeervol Schalkwijk- Centrum Schalkwijk



In Centrum Schalkwijk is tijdens de vier dagen voor Kerstmis van alles te doen voor jong en oud. Van liveoptredens en bijzondere acts tot aan uitdeelacties, straattheater en verschillende kinderactiviteiten. Verhalen worden voorgelezen, er lopen een levende ijskoningin, kerstboom en sneeuwman rond en er rijdt een speciaal kersttreintje door het centrum.

Waar: Centrum Schalkwijk, Floridaplein 13

Wanneer: 21 tot en met 24 december, vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis entree

Kunst- en vliegwerk workshops - Teylers Museum

Tijdens de kerstvakantie zijn er in het Teylers Museum dagelijks creatieve workshops voor kinderen te volgen. Je kunt een hippe hoed maken, een werkende trektol, een harmonicaboekje, een bewegende tekening of een brilslang op wieltjes. Het aanbod verschilt per dag en de workshops zijn geschikt voor kinderen vanaf vier jaar.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: 22 december tot en met 4 januari, 13.00 en 14.30 uur

Prijs: gratis, exclusief museumentree

Kerstsamenzang - Grote Markt

Traditioneel worden er ook dit jaar op Kerstavond op de Grote Markt weer gezamenlijk kerstliedjes gezongen. Om 23.00 uur wordt de kerstmis vanuit De Grote of St.-Bavokerk live uitgezonden op grote schermen. Hierna begint om middernacht de kerstsamenzang onder begeleiding van een liveband. Alle nummers met tekst zijn te vinden op www.kerstsamenzang.nl.

Waar: Grote Markt, Haarlem

Wanneer: dinsdag 24 december, vanaf 23.00 uur

Prijs: gratis entree

De Grote Markt stroomt vol voor de kerstliederen. (Foto: Kerstsamenzang op de Grote Markt)

Kerstzang aan de Veerplas

Voor het vijfde jaar organiseert Het Veerkwartier Kerstzang aan de Veerplas. Vanaf 17.00 uur kan er worden aangeschoven bij het stamppotbuffet, om 19.30 uur beginnen de kinderliedjes en vanaf 20.30 uur worden er allerlei kerstnummers gezongen samen met Fat Wallet.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: dinsdag 24 december, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: kerstzang gratis, stamppotbuffet 18,50 euro

Broodjes bakken op vuur - Het Veerkwartier

Ook deze winter kunnen er weer broodjes worden gebakken bij Het Veerkwartier. Bestel een bolletje deeg, en bak je eigen broodje boven een vuurtje. Er is continu begeleiding aanwezig die ervoor zorgt dat het vuur blijft branden en de broodjes perfect gebakken worden. Ook zijn er genoeg smeersels aanwezig om de broodjes nog lekkerder te maken.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 28 december, 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 4 euro

Festa Familia - Theater Elswout

In Theater Elswout vinden tijdens de kerstvakantie verschillende voorstellingen plaats. Zo brengen verteller Wijnand Stomp en vormgeefster Marit Adriaanse met poppen en prenten een klein, winters bergdorpje tot leven: samen met het publiek maken ze van Festa Familia een winterfeest voor jong en oud. Na afloop kan er bij het vuur warme chocomelk of glühwein gedronken worden.

Waar: Theater Elswout, Elswoutslaan 24-a

Wanneer: 28 tot en met 30 december, 10.00 uur en 15.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Eindejaarsquiz - Café De Zwaan

Traditiegetrouw organiseert café De Zwaan ook dit jaar weer hun populaire eindejaarsquiz. Onder leiding van quizmaster Peter van der Aart gaan teams van maximaal vijf personen de strijd met elkaar aan in een pubquiz. Aansluitend vindt er een disco plaats in het café met dj Jeroen.

Waar: Café De Zwaan, Kinderhuisvest 53

Wanneer: zondag 29 december, 15.30 tot 23.30 uur

Prijs: 5 euro per persoon

Oliebollen pimpen - De Haarlemse Bakker

Kids & Cake is op de laatste dag van het jaar aanwezig in de grote bakkerij van De Haarlemse Bakker om samen met kinderen oliebollen te pimpen. Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen welkom om van een 'saaie' oliebol een mooi en smakelijk kunstwerkje te maken.

Waar: De Haarlemse Bakker, Waarderweg 11

Wanneer: dinsdag 31 december, 10.00 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree, aanmelden via nadeche@kidsencake.nl

De bakker aan het werk. (Foto: Haarlemse Bakker)

Winterijsbaan - Reinaldapark

Voor het eerst is er dit jaar in Haarlem een openluchtschaatsbaan te vinden, midden in het Burgemeester Reinaldapark. De tennisvelden hier zijn omgetoverd tot een schaatsparadijs waarbij ook sfeervolle kerstverlichting, winterse lekkernijen en een heuse après-skibar aanwezig zijn. De entreeprijs is inclusief schaatshuur.

Waar: Pannenkoekenparadijs, Burgemeester Reinaldapark

Wanneer: dagelijks van 10.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

De ijsbaan bij het Pannenkoekenparadijs. (Foto: IJsbaan Reinaldapark)

Spookhuis - Slachthuisterrein

Het oude slachthuis in Haarlem is omgetoverd tot een spookhuis dat tot en met de kerstvakantie te bezoeken is. Met gebruik van licht, geluid, decor, projectie, geur, theater en andere kunstvormen wordt een ode aan het oude pand gecreëerd. Met een treintje rijd je in een kleine tien minuten dwars door het spookhuis. Betreden op eigen risico, maar aangeraden wordt vanaf tien jaar.

Waar: Slachthuisterrein, Haarlem

Wanneer: donderdag tot en met zondag, elk kwartier tussen 14.00 tot 18.00 uur

Prijs: 8 euro

