Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Geniet van oer-Hollandse gezelligheid tijdens de Hollandse Avond in de Tapmarin of bezoek een oudejaarsconference van cabaretier Freek de Jonge. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Freek de Jonge: De Lachgasfabriek - Westergastheater

Freek de Jonge treedt op in het Westergastheater. De van oorsprong Zaanse cabaretier gaat in zijn show De Lachgasfabriek met humor in op het jaar 2019 en probeert naar eigen zeggen te verbinden in plaats van te polariseren.

Waar: Westergastheater, Haarlemmerweg 8E

Wanneer: donderdag 26 tot zondag 29 december vanaf 20.30 uur

Prijs: vanaf 25 euro

Een Zweedse Kerst met het Apollo Ensemble - De Waalse Kerk

Het Apollo Ensemble doet dit jaar een speciale kerstuitvoering in de Waalse Kerk. De muziek zal gebaseerd zijn op de werken van Zweedse componisten Roman en Johnsen, aangevuld door enkele aria's uit het Weihnachtsoratorium van Bach.

Waar: De Waalse Kerk, Walenpleintje 159

Wanneer: zaterdag 28 december van 20.15 tot 22.00 uur

Prijs: 22,50 euro

Amsterdam Light Festival

Zodra de zon ondergaat, wordt de hoofdstad beschenen door duizenden lampjes tijdens het Amsterdam Light Festival. Internationale artiesten en kunstenaars hebben honderden lichtgevende objecten ontworpen, die over het centrum van Amsterdam worden verdeeld. Een avondwandeling wordt op deze manier nog meer de moeite waard.

Waar: Amsterdam

Wanneer: van 28 november tot 19 januari

Prijs: gratis

Een van de lichtkunstwerken op de Amsterdamse grachten. (Foto: Pro Shots)

De Laatste Ronde - SkateCafe

Warm alvast op voor Oud en Nieuw met dit feestje in het SkateCafe. Dj's Beesmunt Soundsystem, Iggy P, Jack Dolo en Youth Palace "gaan ervoor zorgen dat je het feestje van het jaar 2019 nog niet gemist hebt", belooft de organisatie.

Waar: SkateCafe, Gedempt Hamerkanaal 42

Wanneer: zaterdag 28 december van 21.00 tot 3.00 uur

Prijs: 10 euro

Het Amsterdamse Winterparadijs - RAI Amsterdam

De RAI Amsterdam wordt omgetoverd tot een enorm Winterparadijs. Zo is er een schaatsbaan van 2.400 vierkante meter inclusief koek-en-zopie, zijn er winterspellen en kunnen bezoekers een soort biatlon uitvoeren op een 400 meter lange langlaufbaan met schietgedeelte. Xander de Buisonjé treedt elke dag twee uur op.

Waar: RAI, Europaplein

Wanneer: zaterdag 21 december tot zondag 5 januari van 9.30 tot 2.00 uur

Prijs: 7 euro (dagentree) of 19,50 euro (dagentree met inbegrip van de attracties)

De attracties op het Amsterdamse Winterparadijs. (Foto: Amsterdamse Winterparadijs)

