Er is deze kerstvakantie weer genoeg te doen in Utrecht. Er is een zwemvierdaagse, een festival speciaal voor kinderen en er kan geschaatst worden in het Spoorwegmuseum.

Disney on Ice - Jaarbeurs

Disney in een winters jasje. Disney On Ice presenteert het Magisch IJsfestival. De dappere zeevaarder Vaiana en Maui gaan op een spannende tocht om het gestolen hart van Te Fiti terug te brengen. Anna en Elsa zijn natuurlijk ook van de partij en met De Kleine Zeemeermin duik je diep in de zee.

Waar: Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Wanneer: zaterdag 21 tot en met zondag 29 december

Prijs: vanaf 18,50 euro

Winter Station - Spoorwegmuseum

Naar het Spoorwegmuseum komen niet alleen fans van treinen, maar kunnen ook kerstfans hun hart ophalen. Tijdens Winter Station is het museum helemaal in de kerstsferen gehuld, met ontelbare lampjes en kerstbomen tot aan het plafond. Je kunt er schaatsen en ondertussen naar de nostalgische treinen kijken.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16

Wanneer: zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari

Prijs: 17,50 euro

De schaatsbaan in het Spoorwegmuseum. (Foto: Spoorwegmuseum)

Top 2000 dagen - Café De Kneus

Café De Kneus opent vanaf 24 december de deuren voor liefhebbers van de Top 2000. Vanaf 23.00 uur gaan de tafels en stoelen aan de kant om optimaal te kunnen genieten van de beste hits en meezingers van de Top 2000.

Waar: Café De Kneus, Nobelstraat 303

Wanneer: dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 december

Prijs: gratis entree

Sprookjes van De Haar: Assepoester - Kasteel De Haar

Voor de negende editie van Sprookjes van De Haar wordt het sprookje van Assepoester een avontuur voor de hele familie. Er is een speurtocht, je komt bij het kasteel en er is een liveshow. In totaal duurt het ongeveer twee uur.

Waar: Kasteel De Haar, Kasteellaan 1, Haarzuilens

Wanneer: woensdag 25 december tot en met zondag 5 januari

Prijs: vanaf 14 euro

Assepoester verliest haar glazen muiltje. (Foto: Kasteel De Haar)

Het niet zo sjieke kerstgala - Filmcafé

Het Filmcafé organiseert een kerstgala op Tweede Kerstdag. Er zijn cocktails, house, discoknallers en shotjes. Je nette pak is aan het eind van de avond waarschijnlijk niet zo netjes meer.

Waar: Filmcafé, CAB-Rondom 90A

Wanneer: donderdag 26 december, 23.30 tot 5.00 uur

Prijs: vanaf 8 euro

Internationaal Kamermuziek Festival - binnenstad Utrecht

De binnenstad van Utrecht staat vier dagen in het teken van kamermuziek op het allerhoogste niveau. Er zijn concerten in TivoliVredenburg, maar ook op allerlei andere bijzondere locaties. Denk hierbij aan het Bartholomeus Gasthuis, Molen de Ster en de Domtoren.

Waar: verschillende locaties in de binnenstad

Wanneer: vrijdag 27 tot en met maandag 30 december

Prijs: vanaf 5 euro

My First Festival - TivoliVredenburg

TivoliVredenburg tovert het gebouw zaterdag om tot één groot festivalterrein voor kinderen. Je kunt er slijm maken, luisteren naar een strijkorkest, door de gang koprollen en meerappen met je favoriete artiest. Zo treedt rapper Sneller bijvoorbeeld op met zijn hits Reünie, Scars en Plankgas.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 1

Wanneer: zaterdag 28 december, 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: vanaf 14 euro

Zwem4daagse - Fletiomare

Zwembad Fletiomare organiseer de Zwem4daagse. Vier dagen lang duik je het zwembad in en leg je 500 meter af. Aan het eind krijg je natuurlijk een mooie medaille mee. Kinderen tot tien jaar moeten 250 meter per dag zwemmen. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een A-diploma.

Waar: Fletiomare, Burgemeester Middelweerdplaats 1

Wanneer: maandag 30 december tot en met zaterdag 4 januari

Prijs: 10 euro

Nieuwjaarsdag Gravelride - Utrecht

Fietsers kunnen hun nieuwe jaar meteen goed starten met de gravelrit van De Fietsenmakers. Zij hebben een gravelrit uitgestippeld van ongeveer 115 kilometer. Onderweg wordt er gestopt voor koffie en een stuk taart. Het is geen race.

Waar: startpunt bij De Fietsenmaker, 't Goylaan 66a

Wanneer: woensdag 1 januari, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 10 euro

Nieuwjaarsborrel - Roost aan de Singel

Het nieuwe jaar kun je goed ingaan bij Roost aan de Singel. Roost is normaal gesproken alleen open in de zomer, maar opent op vrijdag 3 januari nog eens de deuren voor een nieuwjaarsborrel. Voor als bubbels en oliebollen je nog niet de neus uitkomen.

Waar: Roost aan de Singel

Wanneer: vrijdag 3 januari, vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

