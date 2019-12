Er is tijdens de kerstvakantie weer genoeg te doen in Amsterdam. Bezoek een van de vele feestelijk aangeklede kerst/wintermarkten of ga met het hele gezin naar het wintercircus in Carré. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

De Amsterdamsche Kerstmarkt - Westergas

Deze kerstmarkt is gratis toegankelijk en heeft iedere dag een nieuw thema. Verwacht feestjes, livemuziek, kerstkaraoke, een kerstbingo, een ijsbaan en heel veel activiteiten voor kinderen. Op vrijdag trapt de markt af met een kerstborrel.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: vrijdag 20 tot maandag 23 december van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

De Amsterdamsche Kerstmarkt in de Westergas. (Foto: Zweedse kerstmarkt)

Het Amsterdamse Winterparadijs - RAI Amsterdam

De RAI Amsterdam wordt omgetoverd tot een enorm winterparadijs. Zo is er een schaatsbaan van 2.400 vierkante meter inclusief koek-en-zopie, zijn er winterspellen en kunnen bezoekers een soort biatlon uitvoeren op een 400 meter lange langlaufbaan met schietgedeelte. Xander de Buisonjé treedt elke dag twee uur op.

Waar: RAI, Europaplein

Wanneer: zaterdag 21 december tot zondag 5 januari van 9.30 tot 2.00 uur

Prijs: entree 7 euro, inclusief activiteiten zoals schaatsen 19,50 euro

Bezoekers van het kerstevenement. (Foto: Het Amsterdamse Winterparadijs)

The Royal Circus - Koninklijk Theater Carré

Bezoek met het hele gezin het speciale wereldkerstcircus in het Koninklijk Theater Carré. Het neusje van de zalm treedt op, met bijna 150 artiesten onder wie de in 2017 met de Gouden Clown bekroonde act Sky Angels. De voorstelling duurt 2,5 uur en heeft een pauze.

Waar: Koninklijk Theater Carré, Amstel 115-125

Wanneer: maandag 23 december tot zondag 5 januari op meerdere tijdstippen per dag

Prijs: entree vanaf 20,50 euro

Kerstavonddienst - Het Koninklijk Concertgebouw

Luister op Kerstavond naar prachtige klassieke muziek in de majestueuze entourage van het Koninklijk Concertgebouw. De entree is gratis en kaarten worden verdeeld onder de mensen die in de rij staan voor het pand. Een bijdrage aan de collecte wordt gewaardeerd.

Waar: Het Koninklijk Concertgebouw, Concertgebouwplein 10

Wanneer: dinsdag 24 december van 20.00 tot 21.30 uur

Prijs: gratis entree

Kerstmarkt Ice*Village - Museumplein

Sla de laatste kerstcadeaus en -accessoires in op deze leuke kerstmarkt op het Museumplein. Het aanbod varieert van lifestyle, mode en kerstspullen tot live entertainment, warme wafels en heel veel ander lekker eten. De kinderen kunnen hun energie kwijt op de schaatsbaan.

Waar: Museumplein

Wanneer: tot donderdag 26 december van 11.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis entree

De schaatsbaan op het Museumplein. (Foto: Pro Shots)

Oudjaarskaraoke - Kanis & Meiland

Zwaai 2019 uit met een lach en een traan tijdens de oudejaarskaraoke bij Kanis & Meiland. De avond is volledig gericht op smartlappen en zangers brengen hun favoriete liedjes ten gehore, bijgestaan door de Smartlappen Karaoke Live Band.

Waar: Kanis & Meiland, Levantkade 127

Wanneer: maandag 30 december van 20.00 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Berlijn's Ontbijt op Nieuwjaarsdag - Poesiat & Kater

Begin het nieuwe jaar met een uitstekend ontbijt. Verwen jezelf met een mandje versgebakken brood, eggs benedict met gepocheerd ei en zalm, een jalapeño/cheddar-worst met hashbrown en American pancakes met bosfruit. De wekker kan uitblijven: het 'ontbijt' is tot 22.00 uur te bestellen.

Waar: Poesiat & Kater, Polderweg 648

Wanneer: woensdag 1 januari van 12.00 tot 22.00 uur

Prijs: 16,50 euro

Amsterdam Light Festival - binnenstad

Zodra de zon ondergaat, wordt de hoofdstad vanaf donderdag beschenen door duizenden lampjes tijdens het Amsterdam Light Festival. Internationale artiesten en kunstenaars hebben honderden lichtgevende objecten ontworpen, die over het centrum van Amsterdam worden verdeeld. Een avondwandeling wordt op deze manier nóg meer de moeite waard.

Waar: binnenstad Amsterdam

Wanneer: tot zondag 19 januari

Prijs: gratis entree

Een van de lichtkunstwerken op de Amsterdamse grachten. (Foto: Pro Shots)

Badplaats Winter Session - Volkshotel

Is de Nieuwjaarsduik in de Noordzee te veel van het goede, maar wil je wel fris het nieuwe jaar in? Volkshotel biedt uitkomst met de Badplaats Winter Session. Zak in een heerlijk verwarmde jacuzzi op het dak en overzie niet alleen Amsterdam, maar ook de voornemens en doelen voor het jaar 2020.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150

Wanneer: zondag 5 januari 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

New Years Market - Westergas

Sluit de kerstvakantie af op de Nieuwjaarsmarkt in de Westergas met de laatste oliebollen en heel veel winkels. Kinderen worden vermaakt met allerlei activiteiten en kunnen zichzelf vermaken op de schaatsbaan.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: zondag 5 januari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

