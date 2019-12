Deze kerstvakantie hoef je je in Rotterdam niet te vervelen. Ga erop uit met de hele familie en doe bijvoorbeeld mee aan een LEGO-workshop, zoek naar fossielen of ga schaatsen op het IJsvrij Festival.

Kerstverhaal tussen de dieren - Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Luister naar het verhaal van de verdwenen kersttaart in het Natuurhistorisch Museum. Na het voorlezen loop je met z'n allen door het museum. Na afloop is er ook nog een kersttaartje, met warme chocolademelk.

Waar: Natuurhistorisch Museum, Westzeedijk 345

Wanneer: dinsdag 24 december, 10.30 tot 12.30 uur

Prijs: 1,50 euro bij een toegangskaartje

See You Later Illustrator - Kunsthal

Elk kunstwerk vertelt een verhaal. Welk verhaal? Dat kun je zelf bepalen in de Kunsthal. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar gaan aan de slag met een illustrator en dichter om een beeldverhaal te maken.

Waar: Kunsthal, Westzeedijk 341

Wanneer: vrijdag 27 december, 15.30 tot 16.30 uur

Prijs: 2,50 euro per kind

Bricks Challenge bouwmiddag - Kinderboerderij De Wilgenhof

Ga deze vrijdag naar Kinderboerderij De Wilgenhof voor een extra lange workshop met technische LEGO. Kinderen van zes tot met elf jaar kunnen een echt werkende machine bouwen en die naar eigen inzicht uitbouwen. Ze leren over techniek en mechanica en bouwen de slee van de kerstman.

Waar: Kinderboerderij Wilgenhof, Ringdijk 76

Wanneer: maandag 23 en 30 december, 13.30 tot 16.00 uur

Prijs: 30 euro

Jonge deelnemers van de Brick Challenge. (Foto: de Wilgenhof)

Familiefest - Het Nieuwe Instituut

Tijdens deze dag hebben families het voor het zeggen in Het Nieuwe Instituut. Het festival staat dit keer in het teken van de hoodie (een trui met capuchon). Verwacht een dag vol workshops en activiteiten van kunstenaars en ontwerpers, zelf dingen maken en een poffertjeskraam.

Waar: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25

Wanneer: zaterdag 28 december, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro

Een kind met schminck tijdens het Familiefest. (Foto: Marwan Magroun)

An Easy Sunday - Grounds

Bij Grounds organiseren ze een familiedag zonder gedoe. Terwijl ouders genieten van livemuziek, vermaken de kinderen zich bij diverse workshops en de kinderdisco. In de grote zaal speelt deze zondag Eva LaVoix, die samen met haar band Tracin' Tracy het podium bestijgt voor een optreden vol jazz, soul, blues en Americana.

Waar: Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zondag 29 december, 12.30 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro

Fossielenexpeditie - FutureLand

Ga op zoek naar archeologische en paleontologische schatten. Speur samen met ervaren fossielenspeurder Walter Langendoen het Maasvlaktestrand af. Hij vond eerder al hyenakeutels, mammoetbotten en woelmuiskiesjes en vertelt daar graag over tijdens het speuren.

Waar: FutureLand, Europaweg 902

Wanneer: zondag 29 december, 11.15 tot 13.45 uur

Prijs: 9,95 euro

De fossielenexpert op het Maasvlaktestrand. (Foto: Walter Langendoen)

Het Nationale Kindervuurwerk - De Erasmusbrug

Speciaal voor alle kinderen die niet mogen opblijven voor het vuurwerk is er het Nationale Kindervuurwerk. Het begint al om 19.00 uur. Omdat er vooral gebruik wordt gemaakt van siervuurwerk zijn de knallen minder luid.

Waar: Erasmusbrug, de Holland Amerikakade

Wanneer: dinsdag 31 december, 19.10 uur

Prijs: gratis entree

Workshop Om de moestuin leiden - Villa Zebra

Groenten hebben veel vijanden. In de workshop Om de moestuin leiden, voor kinderen van drie tot zes jaar, verzinnen kinderen knutselend manieren om dieren om de moestuin te leiden. Schuif aan bij de workshop na een bezoek aan de tentoonstelling ZELF!.

Waar: Villa Zebra, Stieltjesstraat 21

Wanneer: 20 december tot met 16 februari

Prijs: workshop gratis bij toegangsbewijs

Kerstvakantieworkshop Het IJskonijnenbal - SKVR

Dansen als een ijsbeer, ijskonijn of vogel met wintervacht? Dat kan bij de actieve workshop Het IJskonijnenbal, waarbij kleuters op een speelse manier met dans aan de slag gaan. De middag sluit af met een optreden voor iedereen die komt.

Waar: SKVR, Aert van Nesstraat 45

Wanneer: vrijdag 3 januari, 13.30 tot 15.00 uur

Prijs: entree 10 euro

Workshop Ontwerp je eigen bankbiljet - Belasting & Douane Museum

Een bankbiljet is een bijzonder stukje papier, maar hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Bij het Belasting & Douane Museum maak je deze zondag jouw eigen exemplaar in het museumatelier. Hoe ziet jouw zelfgemaakte bankbiljet eruit? De workshop is voor kinderen vanaf zes jaar.

Waar: Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16

Wanneer: zondag 5 januari, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis bij toegangsticket

IJsvrij festival - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie, Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic en silent disco tot muziek, dans, theater en kunst. Zelf een rondje schaatsen of over het sfeervolle festivalplein lopen kan natuurlijk ook.

Waar: Plein 1940

Wanneer: 14 december tot met 12 januari

Prijs: entree gratis

Kerst in het Wereldmuseum

Vier Kerst met de buren in de doe-expo Superstraat. Maak een kerstversiering voor thuis, maak een gelukskoekje of luister in het huis van buurvrouw Lydia naar Kerst- en Oud en Nieuwverhalen.

Waar: Wereldmuseum, Willemskade 25

Wanneer: 21 december tot met 5 januari, verschillende tijden

Prijs: workshops gratis bij toegangsticket

Lichtjestour - FutureLand

Dankzij de verlichting wordt de Rotterdamse haven ook wel de grootste kerstboom van Nederland genoemd. Ga aan boord van de FutureLand Ferry en vaar in het donker langs de moderne, nieuwe terminals van Maasvlakte 2. Een ervaren voorlichter vaart mee en vertelt over wat je ziet, en wat juist niet.

Waar: FutureLand, Europaweg 902

Wanneer: 20 december tot met 26 januari, 17.00 tot 18.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Een verlicht vrachtschip tijdens de Lichtjestour. (Foto: Arnold Jansen)

