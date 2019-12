Tussen alle feestdagen in is er ook dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Rijd in een museumtram door de stad, beleef een familiedag met livemuziek of ga voor een avondwandeling door de Rotterdamse binnenstad.

Rotterdam Night Walk - Plein 1940

De eerste editie van de Rotterdam Night Walk vindt vrijdagavond plaats. Verwacht een sfeervolle avondwandeling door de Rotterdamse binnenstad en langs bijzondere Rotterdamse locaties, met onderweg allerlei animaties. De start en het einde zijn op het IJsvrij Festival.

Waar: Plein 1940

Wanneer: vrijdag 27 december, 18.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

IJsvrij festival - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie, Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic en silent disco tot muziek, dans, theater en kunst. Zelf een rondje schaatsen of over het sfeervolle festivalplein lopen kan natuurlijk ook.

Waar: Plein 1940

Wanneer: tot met zondag 12 januari

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Silent disco op het IJsvrij Festival. (Foto: IJsvrij Festival)

An Easy Sunday - Grounds

Bij Grounds organiseren ze een familiedag zonder gedoe. Terwijl ouders genieten van livemuziek, vermaken de kinderen zich bij diverse workshops en de kinderdisco. In de grote zaal speelt deze zondag Eva LaVoix, die samen met haar band Tracin' Tracy het podium bestijgt voor een optreden vol jazz, soul, blues en Americana.

Waar: Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zondag 29 december, 12.30 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Traditionele Oliebollenrit - Miniworld Rotterdam

Rij in een museumtram door Rotterdam, terwijl je een oliebol van Richard Visser eet. De conducteur brengt je ernaartoe terwijl hij verhalen vertelt over de stad. De tocht wordt afgesloten met een bezoek aan het trammuseum, waarna je teruggebracht wordt naar Rotterdam CS.

Waar: Miniworld Rotterdam, Weena 745

Wanneer: zaterdag 27 december, 10.00 uur

Prijs: 11,50 euro

Meer informatie

Open Mic Night Rotterdam - Hostel ROOM

Hostel ROOM organiseert een open mic voor alle muziekstijlen en spoken word. Gitaristen, folkzangers, rockers en singer-songwriters van alle niveaus kunnen hun talent laten zien in de foyer. Treed op of neem gewoon een drankje en kom luisteren.

Waar: Hostel ROOM, Van Vollenhovenstraat 62

Wanneer: vrijdag 27 december, 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Dag van de Popquiz - Baroeg

Heb jij het afgelopen jaar naar de radio geluisterd en is er iets blijven hangen? Doe dan mee aan de popquiz die voor de zevende keer door het hele land wordt georganiseerd.

Waar: Baroeg, Spinozaweg 300

Wanneer: vrijdag 27 september, 20.00 uur

Prijs: deelname 12,50 euro per team

Meer informatie

Oproep