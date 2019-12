Kerst kan soms een wat repetitief feest worden waarbij het programma er ieder jaar hetzelfde uitziet. NU.nl zet tien originele kerstuitjes - dus geen winterwandeling of uitgebreid diner - op een rij.

Winters Loevestein - Poederoijen

Slot Loevestein organiseert allerlei activiteiten tijdens de kerstvakantie. Het terrein wordt opgetuigd met een met kerstlampjes versierde schaatsbaan en een koek-en-zopiekraam. Bij de vuurkorf rooster je marshmallows. In het slot is een speurtocht uitgezet en wordt dagelijks een verhaal over fortwachter Jan Schanstra verteld. Daarnaast demonstreert een tingieter zijn kunsten en speel je er oud-Hollandse spellen.

Waar: Slot Loevestein, Loevestijn 1, Poederoijen

Wanneer: 24 december tot en met 8 januari van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 14 euro (volwassenen) of 9,50 euro (kinderen)

Meer informatie

Nederlands Openluchtmuseum - Arnhem

Ook bij het Nederlands Openluchtmuseum staan een grote schaatsbaan en een kunstmatige sleebaan. Vrijwilligers geven er speciale winterrondleidingen, waarin ze over kersttradities in Nederland en leven in de kou vertellen. Ook blazen de midwinterhoornblazers in de kerstvakantie iedere dag op hun hoorn.

Waar: Hoeferlaan 4, Arnhem

Wanneer: tot en met 5 januari dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 18 euro (volwassenen) of 15 euro (kinderen)

Meer informatie

De schaatsbaan bij het Openluchtmuseum. (Foto: Nederlands Openluchtmuseum)

Orchideeën Hoeve: Night of the Jungle - Luttelgeest

De Orchideeën Hoeve is grote tropische vlinder- en bloementuin met verschillende touwbruggen en doorsteekjes. Tijdens de Night of the Jungle-avonden gaan de lichten in de kassen uit en wordt de tuin alleen nog verlicht door gedimde kerstlampjes. De nachtvlinders kruipen uit hun schuilplaats en fladderen rustig rond. De Orchideeën Hoeve heeft niet alleen vlinders, maar ook flamingo's, aapjes, maki's en alpaca's die je mag aaien.

Waar: Vlindertuin Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, Luttelgeest

Wanneer: 27, 28, 29 december en 3 januari van 09.00 tot 20.00 uur

Prijs: 14 euro (volwassenen) of 8 euro (kinderen tot 12 jaar)

Meer informatie

De Orchideeën Hoeve tijdens Night of the Jungle. (Foto: De Orchideeën Hoeve)

Hortus by Night - Amsterdam

Tijdens Hortus by Night gaat er speciale verlichting in de plantenkassen aan. De eeuwenoude palmen en tropische planten baden in kleurrijk licht. Op het winterterras brandt een kampvuur, waar je je met een kop chocolademelk of glühwein kunt opwarmen.

Waar: Hortus Botanicus, Plantage Middelaan 2a, Amsterdam

Wanneer: 26 tot en met 29 december en 2 tot en met 5 januari van 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: 5,50 euro

Meer informatie

Een verlichte boom bij de Hortus Botanicus. (Foto: Jan Jaap Hubeek)

China Light Festival - Rhenen

De viering van het Chinese Nieuwjaar inspireerde Ouwehands Dierenpark om ook een soortgelijk lichtfestival te organiseren. Twee maanden lang is het park extra lang open en verlichten metershoge draken, wenslampionnen en bewegende beelden het park. Tientallen Chinese kunstenaars werkten mee om de ervaring zo authentiek mogelijk te maken.

Waar: Ouwehands Dierenpark, Grebbeweg 111, Rhenen

Wanneer: tot en met 29 februari

Prijs: 17,50 euro (volwassenen) of 15 euro (kinderen)

Meer informatie

Winterkasteel Helmond

Kinderen vanaf zes jaar kunnen een theatrale rondleiding van een jonkheer door het kasteel volgen. Ook is er een spannende speurtocht waarbij ze aan het einde als beloning tot ridder geslagen worden. Tijdens het Winterkasteel kom je op mysterieuze plekken, zoals de eeuwenoude zolder, waar je onder krakende balken door loopt.

Waar: Kasteelplein 1, Helmond

Wanneer: tot en met 5 januari, op maandagen gesloten

Prijs: 10 euro (volwassenen) of 5 euro (kinderen)

Meer informatie

De jonkheer vertelt een verhaal. (Foto: Kasteel Helmond/PressVisuals)

Winteravond Gevangenismuseum - Veenhuizen

De oude strafgevangenis De Rode Pannen vormt zaterdag het decor voor de Winteravond. Dan worden er speciale rondleidingen door de gevangenis en het museum gegeven. De gebouwen zien er grimmig uit in het donker, maar een pad van kerstlampjes verlicht de route. Op de binnenplaats staat een poffertjeskraam en bij de elektriciteitscentrale wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken.

Waar: Oude Gracht 1, Veenhuizen

Wanneer: zaterdag 28 december van 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: 9,50 euro (volwassenen) of 4,75 euro (kinderen)

Meer informatie

Pixi Pad van Flonkeringen - De Hondsrug

Het Pixi Pad is in feite één groot lichtkunstwerk in de Drentse bossen. In de duisternis zoek je naar kleine lichtpulsjes in het bos. Ieder kwartier wordt een groepje van acht mensen een onverhard bospad op gestuurd, waar ze door middel van de lichtjes een weg moeten vinden. De spannende wandeling is 3 kilometer lang en geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.

Waar: startpunt bij Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, Drouwen

Wanneer: 28 december, 3 en 4 januari vanaf 18.30 uur

Prijs: 14,50 euro (volwassenen) of 12,50 euro (kinderen)

Meer informatie

Het Pixi Pad van Flonkeringen. (Foto: Niels Knelis Meijer)

Sprookjes van de Haar - Haarzuilens

Het bekende sprookje van Assepoester die haar glazen muiltje verliest op het bal wordt bewerkt tot een familie-evenement op Kasteel De Haar. Overal in het kasteel hangen raadsels en aanwijzingen, waarmee het verhaal van Assepoester stukje bij beetje verteld wordt. Na afloop van de speurtocht is er een live sprookjesshow in de kapel, waarbij je meezingt met bekende liedjes.

Waar: Kasteel De Haar, Kasteellaan 1, Utrecht

Wanneer: 25 december tot en met 5 januari

Prijs: 20,50 euro (volwassenen) of 16 euro (kinderen)

Meer informatie

Assepoester verliest haar muiltje bij Kasteel De Haar. (Foto: Kasteel De Haar)

IJsbeeldenfestival Zwolle

Voor de ijsbeeldenexpositie in Zwolle is 275.000 kilo sneeuw en net zo veel ijs gebruikt om de beelden van te maken. Sommige beelden zijn tot zes 6 meter hoog. Het thema van dit jaar is R-IJS door de tijd. Belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn verbeeld in kristalhelder ijs. Tijdens de kerstvakantie is er een speciale kinderspeeltuin in een verwarmde hal met horeca.

Waar: IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle

Wanneer: tot en met 1 maart

Prijs: 14,50 (volwassenen) of 10 euro (kinderen)

Meer informatie

Magische Lichtroute - Maastricht

Door kerststad Maastricht is een speciale wandelroute langs verschillende lichtkunstwerken uitgezet. Op deze manier loop je door de mooiste straatjes van de stad en ontdek je de cafés en musea die de stad rijk is. De afstand is 4,6 kilometer en de wandelroute is gratis te downloaden.

Waar: startpunt op het Stationsplein, Maastricht

Wanneer: tot en met 7 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Oproep