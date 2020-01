Kerst is voor niet iedereen een feest. Sommige mensen zien als een berg op tegen de familieverplichtingen of het gesjees in de auto. Daarom boeken ze een weekje weg of blijven ze thuis. "Vaak ben je alleen maar voor anderen aan het reizen."

Kerst kan een hectische periode zijn. Plannen met de familie en de schoonfamilie moeten afgestemd worden, net als de locatie, het eten en de invulling van de tijd. De een vindt het leuk en gezellig om daarmee bezig te zijn, de ander wordt er kriegel van en knijpt er het liefst tussenuit.

Bijvoorbeeld Gaby Kuijf-van der Ploeg (27). Zij vertrekt met de kerstdagen met haar man, zoontje en hond naar een huisje op Texel. "Vorig jaar zijn we met mijn schoonouders naar Duitsland gegaan. Dit jaar gaan we alleen met ons gezin", zegt ze. "We hebben op werkvlak een erg druk jaar achter de rug en hebben voor ons gevoel het hele jaar 'aan' gestaan en zijn echt toe aan een weekje rust, zonder verplichtingen."

“We hebben helemaal niets gepland. We gaan gewoon wat kerstfilms kijken of zo.” Gaby Kuijf-van der Ploeg

Ook Isabelle Feteris (24) vermijdt dit jaar de sociale verplichtingen. "Normaal gesproken hebben we allerlei familiedingen. Even naar een vriendje hier, een relatie daar. Maar dan ben je met Kerst alleen maar aan het reizen. Dat ging steeds meer tegenstaan", zegt ze. Na het overlijden van haar moeder blijft ze daarom dit jaar thuis met haar gezin. "We hebben helemaal niets gepland. We gaan gewoon zelf koken en kerstfilms kijken of zo."

Voor Kuijf-van der Ploeg wordt het eveneens een kalme dag: "We gaan naar het strand, garnalen vissen. Alles rustig aan, zonder de tijd in de gaten te houden. De kerstdagen hebben iets magisch, maar staan normaal gesproken ook altijd in het teken van sociale bezoekjes met een grote familie. Dat ervaren wij niet altijd als gezellig, maar ook als hectisch. Daarom doen we het dit jaar op ons gemak met zijn drietjes."

Kerst ontduiken op de camping

Meer mensen zijn tijdens de kerstdagen op zoek naar rust. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de groeiende vraag naar tijdens de feestdagen geopende campings. In de winter van 2018/2019 steeg het aantal overnachtingen op natuurkampeerterreinen met 21 procent, weet woordvoerder Bibi van der Sprong van De Groene Koepel, de organisatie die 22 natuurkampeerterreinen in Nederland beheert. "Mensen komen om de hectiek en familieverplichtingen te ontvluchten."

Vorig jaar stond kampeerterrein Borger tussen Kerst en Oud en Nieuw helemaal vol. En ook dit jaar zijn er nog maar een paar plekjes over waar bezoekers hun tent kunnen opzetten. "Het zijn vaak stellen of vriendengroepen die in de winter komen", zegt Van der Sprong. Grote families komen minder vaak voor. "Ze komen echt voor de rust."

Het afzeggen van de familieverplichtingen kan voor veel mensen moeilijk zijn. "Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen kwaad worden als hun familie niet komt met Kerst", zegt Feteris. "Gelukkig begrijpt mijn familie het wel. Vaak kom je grotendeels om je oma, moeder of vader een plezier te doen. Dit jaar kijk ik alleen naar waar ik behoefte aan heb."