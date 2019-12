Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: ga discoschaatsen op de Haarlemse ijsbaan, doe mee met de Eindejaarsquiz in de Polo Bar of knutsel een houten kerstboompje.

Sunday Xmas Market - Lichtfabriek

De zondag voor Kerst kunnen kerstinkopen worden gedaan op de Xmas Market bij de Lichtfabriek. Er zijn stands op het gebied van mode, design, kunst, sieraden en interieur aangeboden door de ontwerpers zelf. Kinderen kunnen zich vermaken in de zweefmolen, zich laten schminken of een workshop volgen. Bovendien zijn er vele (kerst)hapjes en drankjes verkrijgbaar bij diverse foodtrucks.

Waar: Lichtfabriek, Minckelersweg 2

Wanneer: zondag 22 december, 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op deze kersteditie van de Sunday Market kun je mooie cadeautjes vinden. (Foto: Sunday Market)

Witte Sokken Natte Kerst - Patronaat

Het Haarlemse Natte Sokken DJ-team staat garant voor een avond vol gevarieerde muziek waar iedereen op kan dansen: van house tot disco, en van een remix tot oude klassiekers. Zaterdagavond verzorgt het team het Witte Sokken Natte Kerst-feest in Patronaat. De entree is gratis, de dresscode 'iets wits', zodat het dit jaar toch nog een witte Kerst wordt.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zaterdag 21 december, 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Disco on Ice - IJsbaan Haarlem

Voor de derde keer dit jaar wordt op de ijsbaan van Haarlem Disco on Ice gehouden. Op vrijdagavond kan er geschaatst en gedanst worden op muziek van de Haarlemse dj FlexyFrank. De discolichten staan aan en het blijft droog, want het middenterrein is overdekt. Schaatsen kunnen eventueel gehuurd worden bij de schaatswinkel en het restaurant en de bar zijn deze avond ook open.

Waar: IJsbaan Haarlem, IJsbaanlaan 2

Wanneer: vrijdag 20 december, 20.00 tot 22.30 uur

Prijs: 7 euro, jeugd 4,50 euro

Meer informatie

De disco op ijs. (Foto: IJsbaan Haarlem)

Kerstboompjes maken - Made by Melissa

Op zondagmiddag kan geknutseld worden bij Made by Melissa in de Waarderpolder. Ga aan de slag met hout, touw en allerlei ander materiaal om een sfeervol kerstboompje van hout in elkaar te zetten. Deze creatieve workshop is geschikt voor jong en oud. Alle materialen, koffie, thee, frisdrank en iets lekkers zijn bij de prijs inbegrepen.

Waar: Made by Melissa, Oudeweg 147

Wanneer: zondag 22 december, 15.00 uur

Prijs: 12,50 euro, 22,50 euro voor twee personen

Meer informatie

Eindejaars Quiz - Polo Bar

In de Polo Bar in hartje centrum wordt op zondag 22 december de Eindejaarsquiz georganiseerd: een gezellige pubquiz waarbij je met een team van vrienden, familie of collega's de overwinning kunt pakken door jullie gezamenlijke kennis. Meld je team van tevoren aan bij de Polo Bar via Facebook.

Waar: Polo Bar, Langeveerstraat 9

Wanneer: zondag 22 december, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

