Er is komend weekend weer genoeg te doen in en rond Utrecht. Vrijdag kun je naar Lichtjesavond in Maarssen, zondag kun je shoppen op de Swan Market op de Neude.

Stomend Bierfestival - Spoorwegmuseum

Naar het Spoorwegmuseum komen niet alleen fans van treinen, maar kunnen ook kerstfans hun hart ophalen. Tijdens het Stomend Bierfestival is het museum helemaal in de kerstsferen gehuld, met ontelbare lampjes en kerstbomen tot aan het plafond. Je kunt er schaatsen, luisteren naar live jazzmuziek en genieten van een biertje.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16

Wanneer: vrijdag 20 december, 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 24 euro

Meer informatie

De ijsbaan in het Spoorwegmuseum. (Foto: Spoorwegmuseum)

Lichtjesavond - Maarssen

Maarssendorp is vrijdag helemaal kerstig. Van het Harmonieplein tot en met het Pieter de Hooghplein staat het vol koren, kramen en foodtrucks. Om 21.00 uur is er samenzang in de kerk. Natuurlijk is er ook een levende kerststal en zijn de Kerstman en zijn elf aanwezig.

Waar: Maarssendorp

Wanneer: vrijdag 20 december, 15.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Kosmische Festival - Zuilen

Watdajel Festival organiseert een intergalactisch feestje. Er is elektronische muziek met geluiden vanuit alle hoeken van de kosmos. Het festival vindt plaats in een oude loods. Op de line-up staan onder anderen Trippin Jaguar en Afrodisiac.

Waar: CAB-Rondom 90a

Wanneer: vrijdag 20 december, 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie

Kerst Swan Market - Neude

De Neude staat zaterdag en zondag ook helemaal in het teken van kerst. Er wordt een Swan Market georganiseerd, met kleding, design, kunst, sieraden, speelgoed, gadgets, vintage en nog heel veel meer. Ook zijn er allerlei roodstands en kan er natuurlijk een borrel worden gedronken. Voor kinderen is er een springkussen, kleurtafel en zijn er verschillende spelletjes.

Waar: Neude

Wanneer: zaterdag 21 en zondag 22 december, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Ultrasonic Indoor Winter Festival - Central Studios

Ultrasonic organiseert dit jaar voor het eerst een Winter Festival, naast hun gebruikelijke feest aan de Maarsseveense Plassen. De zomerse warmte moet op deze gure dagen op deze manier weer even terugkomen. De line-up bestaat onder anderen uit Nickey Romero, DJ Jean, Mental Theo, Sidney Samson, Tony Junior en DJ Rose.

Waar: Central Studios, Gietijzerstraat 3

Wanneer: zaterdag 21 december, 22.00 tot 5.00 uur

Prijs: vanaf 22,90 euro

Meer informatie

