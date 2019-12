Wadlopen staat vooral bekend als zomeractiviteit. En hoewel de overtochten naar de Waddeneilanden inderdaad vanaf oktober stoppen, vertrekken er ook in de winter bijna iedere dag expedities over het wad. NU.nl liep mee met een winterse avondtocht door het donker.

"Doe allemaal je hoofdlamp uit en let goed op", zegt wadloopgids Arno. Een groepje van vijf deelnemers verzamelt zich om hem heen en schakelt hun lampje uit. Op de draaiende lichtpuntjes van de vuurtorens van Schiermonnikoog en Borkum na, is het nu aardedonker op het Wad. De gids veegt met zijn voet door het slik. Onmiddellijk licht er een spoor op van minuscule groene flonkeringen onder zijn voet . "Zeevonk", zegt hij. De deelnemers beginnen enthousiast door de modder te vegen en te schaatsen, overal een glitterspoor van kleine sterretjes achterlatend.

Wadlopen werd ontdekt in de winter

Weinig mensen weten dat je ook in de winter kunt wadlopen. "Maar het is eigenlijk in de winter ontstaan", vertelt Anita Klomp, oprichter van de wintertochten in Pieterburen. "In 1963 kwamen mensen voor het eerst op het idee om over het ijs naar Schiermonnikoog te lopen. Het is daarna verbasterd tot een zomeractiviteit."

De grootste verschillen met wadlopen in de zomer zijn de afstand, diepte, hoeveelheid daglicht en kledingvoorschriften. In de zomer red je het prima met een paar hoge gympen en een korte broek. In de winter is het juist zaak droog en warm te blijven. Regenlaarzen en een regenbroek zijn dan verplicht. De tocht gaat alleen over de hoger gelegen delen van het wad. "Het water komt daar maximaal tot aan je kuit", zegt Klont.

Dit is niet de Noordpool, maar het Wad bij Noordpolderzijl in februari 2012. (Foto: Coen van der Molen)

Grillige winteromstandigheden

Maar de winter maakt de tochten ook onvoorspelbaarder. Bij harde regen of stormwinden kunnen ze niet doorgaan. "De eerste keer dat we dit boekten hadden we al een hotel gereserveerd, maar toen werd de tocht geannuleerd", vertelt een stel uit Utrecht dat nu een tweede poging onderneemt.

“Blijf in beweging, anders word je vastgezogen.” Wadloopgids Arno

De groep van Arno steekt in de avondschemering, gewapend met een waadstok (een soort prikstok die voor grip zorgt) en een hoofdlamp, de dijk over en stapt het Wad op. Het waait hier, op de open vlakte van de zeebodem, een behoorlijk stuk harder dan achter de dijk. Het slik is glibberig en iedere voetstap gaat gepaard met het geluid van een ontstopper die wordt losgetrokken. "Blijf in beweging, anders word je vastgezogen", zegt de gids.

Ondanks de wind en gevoelstemperatuur van 1 graad boven nul, heeft niemand het koud. "Pfff, het zweet staat me op de rug", zegt een ploeterende vrouw, die haar voeten telkens met een ruk lostrekt. "Het had mij nog wel een paar graden kouder gemogen", grapt een ander. Op een paar stukken is het flink ploegen om vooruit te komen, maar er zijn ook delen met stevige zandgrond waar lopen makkelijker gaat.

Het wad in het laatste daglicht. (Foto: Lisanne Wieringa)

Nergens anders in Nederland zo donker als hier

Inmiddels is het volledig donker en knippen de eerste mensen hun lampje aan. "Je mag zelf kiezen wat je doet, maar binnen twintig minuten wennen je ogen aan het donker", zegt Arno. Een van de charmes van een avondlijke wadlooptocht in de winter is juist dat je de totale duisternis en leegte, die zo zeldzaam is in Nederland, goed kunt ervaren.

Er verschijnen steeds meer sterren aan de hemel en meer zeevonk onder de voeten. Als vuurwerksterretjes schieten de lichtgevende algen bij iedere stap weg. "Ik kan alleen nog maar naar beneden kijken", zegt een man gebiologeerd.

Tweeënhalf uur later staat iedereen weer droog op de dijk. De groep werpt een laatste blik over het stille wad, waarvan alleen nog de vuurtorens van de Waddeneilanden en de Eemshaven te zien zijn. Het lijkt diep in de nacht, maar in werkelijkheid is het nog maar 18.30 uur. Iemand merkt op: "Zo desolaat als het hier is, vind je het nergens."

Praktische informatie

NU.nl ging mee met het meest geboekte wadlooparrangement vanuit Pieterburen. Deze wandeling duurt 2,5 uur en kost 17,50 euro per persoon. De tocht is ook geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Verder vertrekken er tochten vanuit Noordpolderzijl en op aanvraag vanaf Schiermonnikoog en Ameland. Voor alle wandelingen geldt dat de vertrektijd afhankelijk is van het getij, en dus iedere dag op een ander tijdstip is. Bij slechte weersomstandigheden kan de tocht geannuleerd worden.