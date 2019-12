Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Waag je aan allerlei winterse activiteiten zoals schaatsen, curling en een biatlon bij Het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI of doe kerstinkopen op de Albert Cuypmarkt. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Het Amsterdamse Winterparadijs - RAI Amsterdam

De RAI Amsterdam wordt omgetoverd tot een enorm winterparadijs. Zo is er een schaatsbaan van 2.400 vierkante meter inclusief koek-en-zopie, zijn er winterspellen en kunnen bezoekers een soort biatlon uitvoeren op een 400 meter lange langlaufbaan met schietgedeelte. Xander de Buisonjé treedt elke dag op.

Waar: RAI, Europaplein

Wanneer: zaterdag 21 december tot zondag 5 januari van 9.30 tot 2.00 uur

Prijs: van 7 euro (alleen dagentree) of 19,50 euro (dagentree inclusief alle attracties)

Het Amsterdamse Winterparadijs is een kermis, een kerstmarkt en een sneeuwhal in één. (Foto: het Amsterdamse Winterparadijs)

Kerstmarkt - DOK Amsterdam

DOK Amsterdam combineert zaterdag het beste van twee werelden en organiseert een kerstmarkt en kerstborrel in één. Het evenement gaat niet door voor de standaard kerstmarkt, maar is als we de organisatoren mogen geloven "meer funky" van aard. Verwacht livemuziek en een aanbod dat veel verder gaat dan kerstballen of pieken en lekkere hapjes en drankjes.

Waar: DOK Amsterdam, Joan Muyskenweg 14

Wanneer: zaterdag 21 december van 13.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Albert Christmas Cuyp - Albert Cuypmarkt

We blijven nog even in de kerstsferen. Deze kerstmarkt richt zich voornamelijk op eten en drinken van de beste kwaliteit. Vanaf vrijdag is de Albert Cuypmarkt de plek om te zijn voor het inslaan van de boodschappen voor de feestdagen. Kinderen worden geschminkt door een speciale schminkartiest en vergeet niet met de kerstman op de foto te gaan.

Waar: Albert Cuypmarkt

Wanneer: van vrijdag 20 december tot dinsdag 24 december van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Amsterdam Light Parade - Westerpark

De organisatie van Amsterdam Light Parade nodigt iedereen uit om zondag gezamenlijk twee rondjes te fietsen door het Westerpark op een met zoveel mogelijk lichtjes versierde fiets. Onderweg passeert de stoet een jury die zal beoordelen wie kans maakt op een van de prijzen. Sluit af met een gratis kop erwtensoep en chocolademelk of glühwein bij de Westergas.

Waar: Westerpark

Wanneer: zaterdag 14 december van 16.00 tot 20.30 uur

Prijs: 2,40 euro

Fietsers rijden op hun verlichte fiets door het Westerpark. (Foto: Amsterdam Light Parade)

Singlefeestje Kersteditie - Melkweg Amsterdam

De formule van het Singlefeestje is simpel: graai tussen de bakken met vinylplaten, kies jouw favoriete single en geef hem aan de dj. Tijdens deze speciale kersteditie hangt er mistletoe aan het plafond, mogen de kersttruien aan en wordt er vooral heel veel Mariah Carey gedraaid.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234A

Wanneer: vrijdag 20 december vanaf 23.30 uur

Prijs: 11,50 euro

Pubquiz - Rolling Rock Kitchen

Vorm een team van drie tot zes personen en test je algemene kennis tijdens de pubquiz in Rolling Rock Kitchen. Het echte bollebozenteam gaat er uiteindelijk met de absolute prijs vandoor: het verscheuren van de barrekening. Meedoen kost 2,50 euro, maar bij die prijs is een pikketanussie (Amsterdams voor een jenevertje) inbegrepen.

Waar: Rolling Rock Kitchen, Distelweg 451

Wanneer: vrijdag 20 december van 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: 2,50 euro per persoon

