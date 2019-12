Rotterdam is in de feestsferen. Bezoek dit weekend een van de kerstmarkten, ga naar een silent disco op het ijs of draag de kerstgedachte op een andere manier uit en speel Bingo met ouderen uit de buurt.

Silent Disco on Ice - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie, Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic tot muziek, dans, theater en kunst. Deze vrijdag is er een silent disco op het ijs, waarbij de schaatsen van de vloer kunnen.

Waar: Plein 1940

Wanneer: vrijdag 20 december, 19.30 tot 21.00 uur en 21.00 tot 22.30 uur

Prijs: 15 euro inclusief schaatshuur

De silent disco op ijs. (Foto: IJsvrij Festival)

Kerst in het Zwaanshalskwartier (4-8 jaar)

In de winkelstraat Zwaanshals zijn de etalages versierd en is een leegstaand winkelpand omgetoverd tot Kersthuiskamer. Dit gebouw vormt het middelpunt van een kerstprogramma op de drie zaterdagen voor de feestdagen. Deze zaterdag is er een muzikale middag met Carols Kerstkoor en Funky kersttunes.

Waar: Kersthuiskamer, Zwaanshaals 470

Wanneer: zaterdag 21 december, 13.00 uur

Prijs: entree gratis

Muziek in Donner - Boekhandel Donner

Dit najaar zijn er tien gratis toegankelijke jazzconcerten bij boekwinkel Donner. Deze vrijdag spelen Teis Semey & Alister Payne. Zij spelen eigen werk en vertolkingen van bekende jazznummers.

Waar: Boekhandel Donner, Coolsingel 129

Wanneer: vrijdag 20 december, 19.30 tot 20.45 uur

Prijs: entree gratis

Teis Semey en Alistar Payne spelen bekende jazznummers. (Foto: Teis Semey en Alistar Payne)

Kerst Winterwonderland - Rododendronplein

Ga naar het Rodondendronplein voor een dag met heel veel livemuziek, kinderworkshops en kraampjes met glühwein en chocolademelk. Overdag staat de arreslee klaar voor een ritje en 's avonds lopen de kinderen een optocht. Fonzies Triumph sluit de dag af.

Waar: Rododendronplein

Wanneer: zaterdag 21 december, 13.00 uur

Prijs: entree gratis

Bingo Night - Café & winkel Oase

Ga de strijd aan met lokale bingohelden, win duurzame prijzen en eet winterse kost met een (alcoholvrij) biertje of advocaatje. Via WMO Radar worden kwetsbare oudere buurtgenoten uitgenodigd om met jou een gezellige avond te hebben. Neem je zelf een bingo-icoon (65+) mee, dan betalen zij maar 5 euro.

Waar: Café & winkel Oase, Westewagenstraat 80

Wanneer: zondag 22 december, 16.30 uur

Prijs: 13,50 euro, inclusief eten en een drankje

Kerstmarkt X-MAS Swan - Van Nelle Fabriek

Van handgemaakte sieraden en (vintage) kleding tot speelgoed en betaalbare kunst: shop jouw kerstcadeautjes dit jaar op de creatieve lifestyle markt Swan Market. En heb je een pauze nodig van het snuffelen tussen de vele kramen, dan kun je wat te eten en drinken halen bij de foodtrucks of luisteren naar livemuziek.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: zondag 22 december, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree 2,50 euro

Kerstmarkt R'damse Oogst - Noordplein

Deze zaterdag vindt de kersteditie van R'damse Oogst plaats. Koop je boodschappen voor het kerstdiner bij de vele kramen uit Rotterdam en omgeving. Ook vind je er livemuziek van Rotterdams talent, geroosterde kastanjes en warme dranken.

Waar: Noordplein

Wanneer: zaterdag 21 december, 10.00 uur

Prijs: gratis entree

