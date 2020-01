Van zowel de horrorklassieker The Grudge als de succesvolle spionnenfilm Charlie's Angels verschijnen deze week remakes in de bioscoop. Dit zijn de acht films die vanaf vandaag op het witte doek draaien.

1917 - oorlog

Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee Britse soldaten de gevaarlijke opdracht om een boodschap af te leveren op vijandelijk gebied. Wat er in de boodschap staat, kan een dodelijke aanval op honderden Britse soldaten voorkomen. Maar dan moeten ze wel vele gevaren doorstaan en op tijd op hun bestemming aankomen.

Genre: drama, oorlog

Regisseur: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Cast: George MacKay, Claire Duburcq, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott

Kijkwijzer: 12+

Charlie's Angels - actie

De jonge techneute Elena heeft een nieuwe, revolutionaire technologie ontwikkeld. Criminelen zitten haar op de hielen om van haar uitvinding een dodelijk wapen te maken. Drie vrouwelijke geheime agenten van de Townsend Agency worden ingeschakeld om Elena te beschermen en de wereld te redden.

Genre: actie, komedie

Regisseur: Elizabeth Banks

Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott, Noah Centineo, Ella Balinska, Elizabeth Banks

Kijkwijzer: 12+

Playing With Fire - komedie

De stoere brandweerchef Jake Carson en zijn deskundige team van brandweermannen redden een drieling van een allerverzengende bosbrand. De ouders van de kinderen zijn nergens te bekennen. Nu Jake en zijn team voor de drieling moet zorgen, leren ze snel dat kinderen net zo onvoorspelbaar en wild kunnen zijn als een natuurbrand.

Genre: komedie

Regisseur: Andy Fickman

Cast: John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Judy Greer

Kijkwijzer: 9+

The Grudge - horror

Detective Muldoon wordt op pad gestuurd om het huis te onderzoeken waar een jonge moeder doordraaide en haar gezinsleden vermoordde. Ze ontdekt dat het huis is vervloekt door een wraakzuchtige geest die iedereen die het huis ingaat veroordeelt tot een gewelddadige dood. De detective moet rennen voor haar leven om zichzelf en haar zoon te redden.

Genre: horror

Regisseur: Nicolas Pesce

Cast: Andrea Riseborough, Lin Shaye, Betty Gilpin, John Cho, William Sadler

Kijkwijzer: 16+

Out Stealing Horses - drama

Na het overlijden van zijn vrouw verhuist de 67-jarige Trond naar een klein dorpje in het oosten van Noorwegen. Daar blijkt zijn nieuwe buurman Lars een oude kennis te zijn, die hij voor het laatst zag toen ze 10 jaar oud waren. Trond herinnert zich de zomer van 1948, toen er een tragisch ongeluk plaatsvond dat zijn leven voorgoed veranderde.

Genre: drama

Regisseur: Hans Petter Moland

Cast: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann

Il Testimone Invisibile - thriller

Op een dag wordt de succesvolle zakenman Adriano wakker in een hotelkamer. Het levenloze lichaam van zijn minnares Laura ligt naast hem. De deur is van binnenuit afgesloten en er kan niemand anders in de kamer zijn geweest. Adriano wordt gearresteerd en aangeklaagd van moord, maar zelf houdt hij vol onschuldig te zijn. Hij schakelt de gewiekste advocate Viriginia Ferrara in, die nog nooit een zaak heeft verloren. Er ontstaat een psychologisch machtsspel tussen hen.

Genre: thriller, crime

Regisseur: Stefano Mordini

Cast: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Maria Paiato

Kijkwijzer: 12+

Divino Amor - drama

Divino Amor speelt zich af in Brazilië in 2027. Joana is een ambtenaar bij de burgelijke stand die scheidingszaken afhandelt, ondanks dat zij vanuit haar geloofsovertuiging streng op scheidingen tegen is. Joana is ervan overtuigd dat ieder huwelijk gered kan worden door het seksleven flink op te schudden. Voor dat doel stuurt ze stellen naar de geheime, hyperreligieuze groep Divino Amor. Zij willen mensen door midden van seksuele uitspattingen nader tot elkaar brengen.

Genre: drama

Regisseur: Gabriel Mascaro

Cast: Julio Machado, Dira Paes

Kijkwijzer: 16+

Marianne & Leonard: Word of Love - documentaire

In 1960 leefden Marianne Ihlen en Leonard Cohen op het idyllische Griekse eiland Hydra. Het romantische eiland trok veel vrije geesten, artiesten, schrijvers en muzikanten, waar Ihlen en Cohen deel van uitmaakten. Regisseur Nick Broomfield belicht de relatie tussen de zanger en zijn muze en de hoogte- en dieptepunten van Cohens muzikale loopbaan.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Nick Broomfield

Kijkwijzer: onbekend

