Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. In het Forum geeft de gemeente een gratis toegankelijk nieuwjaarsfeest, waar de burgemeester een toespraak geeft. Ook staat Alex Klaasen in MartiniPlaza en kun je je sportkennis beproeven. NU.nl maakt een overzicht van de evenementen.

Nieuwjaarsfeest 2020 - Forum Groningen

Alle inwoners van Groningen zijn uitgenodigd voor een nieuwsjaarsfeest in het Forum, georganiseerd door de gemeente. Burgemeester Koen Schuiling houdt om 20.00 uur een nieuwjaarstoespraak. Daarna wordt het Grönnens Laid gezongen en barst het muziekprogramma los met onder anderen Inge van Calkar, Swinder en The Tightropes.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: donderdag 2 januari van 19.00 tot 2.00 uur

Prijs: gratis entree

Alex Klaasen Revue: Showponies 2 - MartiniPlaza

Vorig jaar gooide Alex Klaasen bij het publiek en theaterrecensenten hoge ogen met zijn campy voorstelling Showponies. Dit vervolg zit wederom vol met dubieuze woordspelingen, persoonlijke verhalen, tule en glitter.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: zaterdag 4 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 37,20 euro

Alex Klaasen speelt zaterdag in MartiniPlaza. (Foto: Alex Klaasen Revue)

WijnSpijs Wandeling

Tijdens deze culinaire wandeling loop je door de historische binnenstad van Groningen en maak je zes keer een stop bij een restaurant. Daar krijg je een gerecht met een bijpassende wijn. De deelnemende restaurants zijn Barracuda, Boccaccio, Houdt van Eten, 't Koetshuys, het Land van Kokanje en Moro.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: zondag 5 januari van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 64 euro

Stamppot Snieboon'n middag - Tasmania

Partycentrum Tasmania organiseert op de eerste zondag van het nieuwe jaar een darts- en snookertoernooi. Tussendoor kun je een bord goedgevulde stamppot snijbonen met rookworst eten.

Waar: Tasmania, Timpweg 19

Wanneer: zondag 5 januari van 14.00 tot 18.00 uur

Prijs: vanaf 5 euro

Sportquiz van het Noorden - Hitachi Capital Mobility Stadion

Het Dagblad van het Noorden organiseert in het eerste weekend van het nieuwe jaar een sportquiz. Deze vindt plaats in het hart van de Groningse sportwereld: het stadion van FC Groningen. De eerste prijs is een reischeque van 1.000 euro waarmee je met je team een internationale sportwedstrijd naar keuze kunt bezoeken.

Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, Boumaboulevard 41

Wanneer: vrijdag 3 januari van 19.00 tot 22.30 uur

Prijs: 21,60 euro

