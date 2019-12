Voor ieder wat wils in Den Haag, dit laatste weekend van 2019. Voor gezinnen met kinderen is er het Kerstcircus en de schaatsbaan bij het Kurhaus. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens een Bach cantatedienst of een Cubaanse dansavond. Een overzicht van de activiteiten.

Groot Kerstcircus Den Haag - Malieveld

Het Chinees Nationaal Circus is in Den Haag. Het gezelschap presenteert een exclusief gala programma voor het hele gezin, met spectaculaire acrobatiek, dansende draken en vrolijke comedy.

Waar: Malieveld

Wanneer: zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Prijs: vanaf 22,90 euro

Meer informatie en tickets

Het Kerstcircus vindt plaats op het Malieveld. (Foto: Groot Kerstcircus Den Haag)

Cool Event - Scheveningen

Ga schaatsen op de grote schaatsbaan aan het Kurhausplein of bekijk prachtige ijssculpturen op het strand naast de Pier. Het thema dit jaar is Frozen Magic en er zijn ruim 22 ijsbeelden te zien.

Waar: Scheveningen Bad

Wanneer: tot en met zondag 26 januari

Prijs: schaatsen vanaf 6 euro (exclusief schaatshuur)

Meer informatie

De schaatsbaan op het Kurhausplein (Foto: Cool Event Scheveningen)

De grote Haagse 'Ho Ho Ho' eens even deze Kerst show - Theater PePijn

Een chaotische avond met Tim Teunissen en Wendy Briggeman. Kerstquizzen, kerstkoren, kerstromances, kerstruzies en de supergeheime mystery guest Rosa da Silva; alles komt voorbij. Tim's alter ego, de onlangs gepensioneerde Sandra, is ook van de partij.

Waar: Theater PePijn, Nieuwe Schoolstraat 21 - 23

Wanneer: vrijdag 27 en zaterdag 28 december, 20.30 uur

Prijs: 14,50 euro

Meer informatie en tickets

Bach Cantatedienst Weihnachtsoratorium (BWV 248-IV) - Kloosterkerk

Op zondag is er in de Kloosterkerk een eredienst met een uitvoering van Bach-cantate Fallt mit Danken, fallt mit loben - Weihnachtsoratorium (BWV 248-IV) door het Residentie Bachkoor en het Residentie Bachorkest.

Waar: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4

Wanneer: zondag 29 december, 10.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Havana Bachata & Havana Latino - Havana

Waan je in het zonnige Cuba en dans op zondagavond op salsa, bachata, samba en merengue. DJ Jarzino verzorgt de muziek.

Waar: Havana, Buitenhof 19

Wanneer: zondag 29 december, 21.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Bij Havana klinkt bachata-, samba- en salsamuziek. (Foto: Havana)

Oproep