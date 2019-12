Wie dit weekend in Den Haag helemaal in kerstsferen wil komen kan zijn hart ophalen. Er is een kerstmarkt en een kerstdorp en het Haags Matrozenkoor brengt al zingend het kerstverhaal ten gehore. Een overzicht van de activiteiten.

Ooievaart Kerstvaart - Binnenstad

Na ontvangst met een glas glühwein vaar je door de grachten, terwijl je aan boord luistert naar korte winterse verhalen, mooie gedichten en gezang. Na 45 minuten varen geniet je samen na met een drankje en een kop warme erwtensoep.

Waar: opstapplaats Bierkade 18b

Wanneer: donderdag 19 tot en met zondag 22 december, 19.00 uur

Prijs: 24,50 euro

Meer informatie en tickets

Royal Christmas Fair - Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout geniet je dit weekend nog van honderd kerstkraampjes en gratis optredens. Ook zijn er winterse lekkernijen, zoals glühwein, bratwurst, flammkuchen en poffertjes.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: tot en met maandag 23 december, van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Kerstman ontmoet een jonge bezoeker. (Foto: Maurice Haak/The Hague Marketing)

Have a Royal Winter Village - Grote Marktstraat

Dit reizende culturele dorp bestaat uit een sfeervol podium waar live optredens worden gegeven door Haagse koren, jazzmuzikanten en cabaretiers.

Waar: Grote Markstraat

Wanneer: zaterdag 21 en zondag 22 december, van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Festival of Nine Lessons and Carols - Kloosterkerk

Het Haags Matrozenkoor zingt op zaterdag het stemmige Festival of Nine Lessons and Carols in de Kloosterkerk. Tijdens dit concert wordt het kerstverhaal verteld aan de hand van negen bijbelfragmenten, afgewisseld met Engelse kerstliederen.

Waar: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4

Wanneer: zaterdag 21 december, 16.00 uur

Prijs: 16 euro

Meer informatie en tickets

De Kerstmachine - Club Westwood

Bij De Tijdmachine dans je elk half uur op de beste hits uit een nieuw decennium. Op zaterdag is er een speciale feestdageneditie met onder meer het Tijdmachine Soundsystem, Luuk Amerongen, Juicy Jacob en Frans Rumphorst Jr.

Waar: Club Westwood, Laan van Poot 7

Wanneer: zaterdag 21 december, 23.00 uur

Prijs: vanaf 9,50 in de voorverkoop

Meer informatie en tickets

The Dutch Queen Tribute - Paard

Leden van onder meer de bands Krezip en Navarone brengen op zondag een ode aan rockband Queen. De hoogste Top 2000 noteringen van Queen worden ten gehore gebracht en natuurlijk komt ook Queens kerstklassieker Thank God It's Christmas voorbij.

Waar: Paard, Prinsegracht 12

Wanneer: zondag 22 december, 20.30 uur

Prijs: 20 euro

Meer informatie en tickets

Oproep