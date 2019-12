Deze kerstvakantie is er voor jong en oud van alles te doen in Den Haag. Van evenementen in kerstsferen tot de bekende nieuwjaarsduik en diverse familievoorstellingen. Een overzicht van de activiteiten.

Groot Kerstcircus Den Haag - Malieveld

Het Chinees Nationaal Circus komt weer naar Nederland. Het gezelschap presenteert een exclusief galaprogramma voor het hele gezin, met spectaculaire acrobatiek, dansende draken en vrolijke comedy.

Waar: Malieveld

Wanneer: 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Prijs: vanaf 22,90 euro

Het Kerstcircus is te zien op het Malieveld. (Foto: Groot Kerstcircus Den Haag)

Winterweken - Madurodam

Tijdens de kerstvakantie is Madurodam af en toe ook 's avonds geopend. Geniet in het donker van de meer dan 65.000 schitterende lichtjes in het park. Op het Winterplein kun je opwarmen met glühwein en warme chocolademelk.

Waar: Madurodam, George Maduroplein 1

Wanneer: van 21 tot en met 23 december en van 26 tot en met 30 december 2019 en van 2 tot en met 5 januari 2020

Prijs: vanaf 17,50 euro

Royal Christmas Fair - Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout geniet je in het weekend voor Kerst nog even van honderden kerstkraampjes en gratis optredens. Ook zijn er winterse lekkernijen, zoals glühwein, bratwurst, flammkuchen en poffertjes.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: 12 tot en met 23 december, van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis toegang

De Kerstman en een elfje op de Royal Christmas Fair. (Foto: Anne de Rijk Fotografie)

Kerstnachtdienst - Grote Kerk

Het thema van de kerstnachtdienst is dit jaar 'van wanhoop naar hoop'. Met oude en nieuwe kerstliederen van dichtbij en ver weg, begeleid op orgel, viool, vleugel en saxofoon. Na afloop van de dienst is er chocolademelk en gluhwein.

Waar: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12

Wanneer: dinsdag 24 december, 21.00 uur

Prijs: gratis toegang, wel is er een collecte

Pippi & Pan - Zuiderparktheater

Pippi & Pan is een muzikale winterwandeling door het Zuiderpark. Een bijzondere theaterervaring voor jong en oud, over kind zijn en blijven, vliegen en andere bevliegingen, over ontsnappen aan de politie, de zorginstanties en de werkelijkheid, het verliezen van onschuld en fantasie. En over piraten. Veel piraten. De voorstelling is in de buitenlucht.

Waar: Zuiderparktheater, Henriette Roland Holstweg 100

Wanneer: 26 tot en met 29 december

Prijs: 19 euro

Cool Event - Scheveningen

Ga schaatsen op de grote schaatsbaan aan het Kurhausplein of bekijk prachtige ijssculpturen op het strand naast de Pier. Het thema dit jaar is Frozen Magic en er zijn ruim 22 ijsbeelden te zien.

Waar: Scheveningen Bad

Wanneer: 9 november tot en met 26 januari

Prijs: schaatsen vanaf 6 euro (exclusief schaatshuur)

De schaatsbaan op het Kurhausplein. (Foto: Cool Event Scheveningen)

Boef - Theater Dakota

Snelheid, een zwarte schaduw, krakende schoenen, een gillend alarm dat alles verraadt. Boef is een boevenavontuur voor kleuters. Met zwarte maskers, grappige (panto-)mime acts en simpele omdraaiingen nemen de spelers de kinderen mee in een groot avontuur. Wie is de echte boef? Wat is de juiste sluiptechniek en hoe kan je de politie helpen?

Waar: Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57

Wanneer: maandag 30 december, 11.00 uur

Prijs: 6 euro

Beeld uit de voorstelling 'Boef'. (Foto: Sjoerd Kelderman)

Unox Nieuwjaarsduik - Scheveningen

Net als ieder jaar is het ook nu weer tijd voor de grootste Nieuwjaarsduik van Nederland. Start het nieuwe jaar fris met een duik in het koude Noordzeewater. Warm na afloop op met een kop erwtensoep.

Waar: het strand bij De Pier en het Kurhaus

Wanneer: woensdag 1 januari 2020, 12.00 tot 12.30 uur

Prijs: 3 euro

André Kuipers en Sander Koenen: Space Academy Live (8+) - Zuiderstrandtheater

Astronaut André Kuipers en journalist Sander Koenen nemen je mee naar een wereld waar boven en onder niet bestaan. Waar je kunt hardlopen op de muur en waar water in bollen om je heen zweeft. Een voorstelling voor kinderen van acht jaar en ouder.

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505

Wanneer: donderdag 2 januari, om 13.30 uur en om 16.00 uur.

Prijs: vanaf 15 euro

André Kuipers en Sander Koenen vertellen over de ruimte. (Foto: Space Academy Live)

Brugklas de Musical (9+) - Zuiderstrandtheater

Brugklas, de populaire televisieserie van NPO Zapp, komt naar het theater met een eigen musical. Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je nu van nóg dichterbij meemaken in Brugklas de Musical. Voor kinderen van negen jaar en ouder.

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505

Wanneer: vrijdag 3 januari, 19.30 uur

Prijs: 17 euro

