In het laatste weekend van het jaar is er genoeg te doen in Groningen. In het Forum vindt het Roald Dahl Festival plaats en het bekendste balletstuk ter wereld wordt opgevoerd in MartiniPlaza. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Roald Dahl Festival - Forum Groningen

In het Forum worden drie dagen lang films gebaseerd op de boeken van Roald Dahl vertoond zoals De GVR en De Reuzenperzik. Daarnaast zijn er kindertheatervoorstellingen en een workshop filmmaken.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: zaterdag 28 december tot en met maandag 30 december

Prijs: variërend van 6 tot 9 euro, ook gratis activiteiten

De Staatsopera van Tatarstan: Het Zwanenmeer - MartiniPlaza

Geen enkel ander balletstuk wordt zo vaak opgevoerd als Het Zwanenmeer. De klassieker gaat over de liefde tussen prins Siegried en prinses Odette, die door een tovenaar in een witte zwaan is veranderd. De prins kan deze betovering verbreken door haar zijn eeuwige liefde te verklaren. Dit wordt verhinderd door de tovenaar, die zijn dochter Odile, die precies op Odette lijkt, in een zwarte zwaan verandert.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: zaterdag 28 december om 20.00 uur

Prijs: variërend van 36,70 euro (tweede rang) tot 41,70 euro (eerste rang)

My First Festival - De Oosterpoort

My First Festival is een festival dat zich speciaal op kinderen richt. Dit jaar komen rapper Snelle, YouTube-ster Kalvijn en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest. Daarnaast kun je de ring in om het op te nemen tegen een boksrobot, of een superheld of schurk worden in een augmentedrealityfilmpje.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: vrijdag 27 december van 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: 17 euro (volwassenen) of 14 euro (kinderen tot 12 jaar)

DOT Film: WAD

Filmmaker Ruben Smit en zijn crew registreren de Waddenzee in alle jaargetijden met timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera's. Het natuurgebied wordt bestudeerd vanuit het perspectief van de zeehond, de bergeend en de slechtvalk. De Waddenzee is het enige Nederlandse natuurgebied met een werelderfgoedstatus.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: zondag 29 december van 14.00 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro

40UP Big Bang - De Oosterpoort

Vier dagen voor de jaarwisseling viert 40UP alvast een feest in de Oosterpoort. De beste en meest dansbare hits van de afgelopen veertig jaar komen voorbij. Dj Alex van Oostrom wordt bijgestaan door saxofonist Arjan M. om de muziek extra kracht bij te zetten.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: vrijdag 27 december, aanvang 21.00 uur

Prijs: 18,50 euro

