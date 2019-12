Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. De historische schepen van WinterWelVaart zijn weer aangemeerd aan de kades van het Hoge der A en in DOT wordt een groot, gratis toegankelijk kerstfeest gehouden. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

WinterWelVaart - Hoge der A

Aan de oude Groningse kades liggen meer dan twintig historische schepen die 's avonds de feestverlichting in hun masten ontsteken. In de kajuit en op het dek van de schepen kun je je onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma terwijl je op de kade over de wintermarkt struint. De geur van houtskool en kaneel, afkomstig van de barbecue en de glühwein, verspreidt zich over de kades.

Waar: Hoge der A

Wanneer: vrijdag 20 tot zondag 22 december

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het Hoge der A van bovenaf. (Foto: Niels Knelis Meijer/Marketing Groningen)

Het grote kerstbal 2019 - DOT

Mariah Carey en Wham! knallen vrijdag door de speakers bij DOT tijdens het gratis toegankelijke kerstbal. Iedereen die in een foute kersttrui komt, maakt kans op een mooie prijs en het terras is aangekleed met vuurkorven en kerstlampjes.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: vrijdag 20 december van 15.00 tot 00.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

In de DOT-kerstbal wordt een kerstbal gehouden. (Foto: DOT)

Veganistische kerstmarkt - EM2

Op deze kerstmarkt serveren de foodtrucks uitsluitend veganistische warme chocolademelk, glühwein en hapjes. Bij de kraampjes koop je leuke, duurzame kerstcadeautjes.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: zondag 22 december van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Dansfeest Superstijl - Het Pakhuis

Tijdens Superstijl beslist het publiek wat voor muziek er wordt gedraaid. Bij de stempalen heb je steeds keuze uit drie thema's of muziekgenres, van jazz tot hiphop en van britpop tot filmmuziek. Iedere vijftien minuten verandert de muziekstijl op basis van welk welk genre de meeste stemmen kreeg.

Waar: Het Pakhuis, Peperstraat 8-2

Wanneer: zaterdag 21 december van 22.00 tot 5.00 uur

Prijs: gratis entree tot 00.00 uur, daarna 4 euro

Meer informatie

Kilo Sale: Mamamini en Sustainable Moments - Der Aa-Theater

Kringloopwinkel Mamamini zet zich al jaren in om meubels en kleding een tweede leven te geven en ze zo te redden van de afvalbelt. Zondag staan ze met groene organisatie Sustainable Moment 050 in het Der Aa-Theater met hun mooiste tweedehands kleding. Bezoekers kunnen er snuffelen in de rekken en vintagepareltjes opduiken.

Waar: Der Aa-Theater, Akerkstraat 11

Wanneer: zondag 22 december van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro

Meer informatie

Vera Pubquiz Jaaroverzicht 2019

Vorig jaar werd er in poppodium Vera voor het eerst een pubquiz gehouden om het jaar mee af te sluiten. De eerste editie was meteen uitverkocht. Ook dit jaar worden de teams weer bevraagd over sport, muziek, showbizz, film en actualiteiten. Er komen ook speciale vragen over Vera langs, dus verdiep je in de artiesten die dit jaar op het podium hebben gestaan.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: zondag 22 december van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: 3 euro per persoon

Meer informatie

Oproep