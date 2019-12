Grote vuurwerkshows zoals we die kennen van Sydney en Londen zijn nog lang niet ingeburgerd in Nederland. Maar ook hier zijn er een aantal plekken die met Oud en Nieuw een eigen show organiseren.

Het Nationale Vuurwerk - Rotterdam

Het Nationale Vuurwerk is dit jaar groter dan ooit. Naast de traditionele vuurwerkshow op de Erasmusbrug vinden er ook vuurwerkshows plaats in Nesselande en Hoek van Holland. De feesten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Op de kade wordt de Top 2000 gedraaid en er zijn oliebollen voor iedereen. Het Nationale Vuurwerk wordt ook live uitgezonden op alle zenders van RTL.

Waar: Erasmusbrug, Hoek van Holland en Nesselande, Rotterdam

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 22.30 uur

Prijs: gratis entree

Het Nationale Vuurwerk gaat de lucht in. (Foto: Getty Images)

Het Nationale Kindervuurwerk - Rotterdam

Bij het Nationale Kindervuurwerk wordt alleen siervuurwerk afgeschoten. Er zijn dus geen harde knallen te horen. De vuurwerkshow is gratis toegankelijk, maar je moet je er wel voor aanmelden zodat de organisatie weet hoe druk het wordt op de kade. Er worden gratis oliebollen uitgedeeld en daarnaast mag je ook je eigen eten en drinken meenemen.

Waar: Holland Amerikakade, Rotterdam

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 19.00 uur

Prijs: gratis entree

De Efteling - Kaatsheuvel

De Efteling is tijdens Oud en Nieuw geopend van 19.00 tot 1.00 uur. Het park is aangekleed met kerstlampjes, kerstbomen, vuurkorven en speciaal winterentertainment. Om 00.00 uur vinden er twee vuurwerkshows in het park plaats. Alle bezoekers worden voorzien van een glas bubbels en oliebollen.

Waar: de Siervijver en de Vonderplas, Efteling, Europalaan 1, Kaatsheuvel

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 23.45 uur

Prijs: 42 euro

Een live optreden bij het kampvuur van De Efteling. (Foto: De Efteling)

Vuurwerkshow Hilversum

Vanaf 23.30 uur zijn de inwoners van Hilversum welkom op het Marktplein. Hier vindt een muziekoptreden plaats, gevolgd door de vuurwerkshow om middernacht. Vroeger op de avond, om 19.30 uur, is er ook een siervuurwerkshow voor kinderen. De knallen zijn dan minder hard.

Waar: Marktplein, Hilversum

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 23.30 uur

Prijs: gratis entree

Vuurwerkshow Deventer

De vuurwerkshow van Deventer vindt plaats op de Worp-zijde van de Wilhelminabrug. De IJsselkade is de beste plek om het vuurwerk te zien.

Waar: Wellekade, Deventer

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 23.30 uur

Prijs: gratis entree

Vuurwerkshow Apeldoorn

In het centrum van Apeldoorn hangt een enorme aftelklok die op oudjaarsavond om klokslag middernacht de vuurwerkshow inluidt. De vuurwerkshow duurt twintig minuten en wordt ondersteund door muziek van DJ Chiel.

Waar: Marktplein, Apeldoorn

Wanneer: dinsdag 31 december vanaf 23.00 uur

Prijs: gratis entree

