Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is het kerst in het Julianapark, zondag kun je glühwein drinken op de Twijnstraat.

Harry Potter-pubquiz - Filmcafé

Wie weet er het meest van Harry Potter? Liefhebbers van Harry, Ron en Hermelien kunnen vrijdag terecht bij het Filmcafé. Daar strijden teams tijdens een pubquiz. Deze keer niet voor de Vuurbeker; de winnaars gaan er met de eer vandoor.

Waar: Filmcafé, CAB-rondom 90A

Wanneer: vrijdag 13 december van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 12,50 euro per team

Meer informatie

Wintermarkt en verhalenroute - Metaal Kathedraal

Wie zich in winterse sferen wil begeven, kan dit weekend naar de Metaal Kathedraal. Daar is een markt met kazen, wijnen, jam, kaarsen, kleding, tassen, speelgoed en nog heel veel meer. Alles is op een eerlijke manier geproduceerd. Daarnaast is er een kinderworkshop, is de harmonie aanwezig en kun je in allerlei kleine, verborgen ruimtes verhalenvertellers vinden.

Waar: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20

Wanneer: zondag 15 december van 14.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Kerstmarkt - Twijnstraat

Twijnstraat & de Markt is een van de grootste kerstmarkten van Utrecht en omstreken. Er zijn 125 kramen vol eten en drinken, handgemaakte producten, kunst en nog veel meer. Ondertussen kan je de hele dag genieten van live optredens en acts.

Waar: Twijnstraat en omstreken

Wanneer: zondag 15 december vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

In de Twijnstraat vindt de grootste kerstmarkt van Utrecht plaats. (Foto: Kerstmarkt Hofkwartier)

Kerst - Julianapark

Voor de zesde keer op rij wordt Kerst in het Julianapark georganiseerd. Met medewerking uit de buurt worden er zoveel mogelijk verhalen verteld, gebundeld in twee voorstellingsavonden. Het thema is dit jaar Je hoort erbij.

Waar: Julianapark

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 december

Prijs: 3,50 euro

Meer informatie

Máxima's Helden Kerstrit - Mariaplaats

De Mariaplaats is zaterdag de verzamelplaats voor stoere kerstmannen en -vrouwen op de motor. Zij komen uit alle hoeken van Nederland en verzamelen op de binnenplaats in het centrum. Publiek kan hier met ze op de foto in ruil voor een donatie. Daarna vervolgt hun rit naar het Prinses Máxima Centrum, waar ze de kinderen toezwaaien en een cheque overhandigen.

Waar: Mariaplaats

Wanneer: zaterdag 14 december van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

