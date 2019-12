Er is komend weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: ren met ruim tweeduizend kerstmannen door de binnenstad, bezoek de kerstmarkt in Caprera of de Kweektuin of laat je verrassen door improvisatietheater van TarTrek.

Kerst in Caprera - Caprera Openluchttheater & Wandelpark

Zondagmiddag is er van alles te doen in en rond openluchttheater Caprera. Er is een levende kerststal, een vertelschuur en een kleine kerstmarkt met glühwein, chocolademelk, soep en pannenkoeken. Bovendien zijn er gedurende de middag doorlopende, muzikale optredens en kan in het bos een kaarsjeswandeling gemaakt worden.

Waar: Caprera Openluchttheater & Wandelpark, Hoge Duin en Daalseweg 2

Wanneer: zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Santa Run - Grote Markt

Op vrijdagavond vindt een bijzondere Fun Run plaats in Haarlem: de zogenaamde Santa Run. Ruim tweeduizend mensen die zich hebben verkleed als kerstman lopen het 3 kilometer lange parcours door de feestelijk verlichte binnenstad. Het gaat hier niet om het neerzetten van een snelle tijd, maar geld ophalen voor het goede doel. Nieuw dit jaar is de Elfs Run, een sponsorloop voor kinderen.

Waar: Grote Markt

Wanneer: vrijdag 13 december vanaf 18.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

RuileBuiten - Het Veerkwartier

Bij Het Veerkwartier aan de Veerplas vindt deze zaterdag weer een editie van RuileBuiten plaats. Bij dit kledingruilevent kun je kledingstukken meenemen die je zelf niet meer draagt om deze om te ruilen voor andermans kleding. Zowel mannen-, vrouwen-, als kinderkleding mag worden ingeleverd. De entreeprijs is inclusief onbeperkt koffie, thee en limonade.

Waar: Het Veerkwartier Haarlem, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 14 december van 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Bij RuileBuiten mag je je eigen ongedragen kleren ruilen met die van een ander. (Foto: RuileBuiten)

Winterfair - Kweektuin

Op 15 december vindt er op het terrein van de Haarlemmer Kweektuin een Winterfair plaats. Je kunt hier in de donkere Kweektuin meedoen aan een lichtjestocht, in de Kas staan oud-Hollandse spelletjes klaar, op het Marktplein treedt een koor op of je luistert naar een verhalenverteller. Bovendien is er een workshop Kerstversiering maken te volgen en is het Kweekcafé geopend met nog meer muziek.

Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9

Wanneer: zondag 15 december van 15.30 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Kerst met TarTrek - Circus Hakim

De Haarlemse theatersport- en improvisatievereniging TarTrek geeft op zaterdag 14 december in Circus Hakim een speciaal decemberoptreden. TarTrek speelt drie geïmproviseerde voorstellingen op één avond waarbij je van tevoren niet weet wat je kunt verwachten. Laat je dus verrassen, misschien ontroeren en vooral even 'ontkersten'.

Waar: Circus Hakim, Korte Verspronckweg 7-9

Wanneer: zaterdag 14 december van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: 7,50 euro, kinderen 5 euro

Meer informatie

De spelers van improvisatiegroep TarTrek. (Foto: TarTrek)

Oproep