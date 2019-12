Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Ren in je lelijkste kersttrui door het Vondelpark of bekijk een uitgebreid aanbod aan korte films in het Volkshotel. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Ugly Sweater Run - Vondelpark

Ren of wandel zaterdag in je lelijkste kersttrui 5 kilometer door het Vondelpark. De route is opgeleukt met verse sneeuw, inflatables en foute kerstmuziek. Grijp deze kans aan om calorieën te verbranden en tegelijkertijd geld in te zamelen voor kinderen in nood. 1 euro van het inschrijfgeld gaat naar Save the Children Nederland.

Waar: Vondelpark 2

Wanneer: zaterdag 14 december van 13.30 tot 18.30 uur

Prijs: 19 euro

Meer informatie

Deelnemers van de Ugly Sweater Run in hun lelijke kersttruien. (Foto: Ugly Sweater Run)

Short Movie Sunday - Volkshotel

Zondag wordt het Volkshotel omgebouwd tot een bioscoop. In samenwerking met Cineville, De Nederlandse Filmacademie, Pluk de Nacht, Lab111, Broedplaats VKG en Doka worden hotelkamers op zes verdiepingen omgetoverd tot filmkamers.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150

Wanneer: zondag 15 december van 15.00 tot 21.00 uur

Prijs: 11 euro (online) of 12,50 euro (aan de kassa)

Meer informatie

Dubstation - BRET

Liefhebbers van reggaemuziek slaan het feest Dubstation in BRET zeker niet over. Shamba Lion Sound System staat achter de knoppen en zal worden begeleid door meerdere zangers. Verwacht Jamaicaanse en Britse reggae- en dubmuziek uit de jaren zeventig en tachtig.

Waar: BRET, Orlyplein 72

Wanneer: vrijdag 13 december van 18.00 tot 02.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Weihnachtsmarkt - Van der Helstplein

Het Van der Helstplein midden in De Pijp wordt zaterdag omgetoverd tot een grote winter- en kerstmarkt. Geniet van houten kersthuisjes, kerstbomen, vuurkorven en heel veel kerstmuziek. Vergeet niet om de keel te smeren met glühwein of warme chocolademelk en stil de honger met erwtensoep, flammkuchen en pretzels.

Waar: Van der Helstplein

Wanneer: zaterdag 14 december van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Gratis vegan kaasproeverij - Vegabond

Probeer je meer plantaardig voedsel te eten, maar is het te moeilijk om het kaasplankje te laten voor wat het is? Bezoek zondag dan de gratis veganistische kaasproeverij bij Vegabond in Amsterdam-West. Proef het aanbod en sla alvast een aantal volledig plantaardige kaasjes in voor de kerstdagen.

Waar: Vegabond, De Clerqstraat 48

Wanneer: zondag 15 december van 12.00 tot 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Storytelling - Café DS

Raak zondag geïnspireerd door "de beste verhalentellers van Amsterdam" in Café DS. Doel van het evenement is om te leren van mensen met andere achtergronden en ervaringen. De line-up bestaat uit Esra Dede, Ojas Canela, Laila el Bazi, Ahmed Sarhan en Milda Varnauskaite. De verhalen worden in het Engels verteld.

Waar: De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1

Wanneer: zondag 15 december van 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Meer informatie

Oproep