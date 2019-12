Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga schaatsen op het IJsvrij Festival, relax tijdens yoga in Museum Rotterdam, ga naar een feministische open mic, of doe mee aan een silentdiscowandeling.

IJsvrij Festival - Plein 1940

Dit jaar vindt het IJsvrij Festival plaats op een nieuwe locatie: Plein 1940. Er is van alles te doen: van een schaatsclinic en een silent disco tot muziek, dans, theater en kunst. Zelf een rondje schaatsen of over het sfeervolle festivalplein lopen, kan natuurlijk ook.

Waar: Plein 1940

Wanneer: zaterdag 14 december tot met zondag 12 januari

Prijs: gratis entree

De overdekte bar van IJsvrij Festival. (Foto: IJsvrij)

Vaart Van Nelle naar Kerstmarkt Oud Overschie

De avond begint met glühwein bij het werelderfgoed Van Nelle. Je vaart in een verwarmde boot via historisch Delfshaven - met iets te eten, drinken en gezang aan boord - naar Overschie. Daar bezoek je de kerstmarkt in de Grote Kerk en bij Museum Oud Overschie om alvast in de kerstsfeer te komen.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: vrijdag 13 december, 16.30 tot 19.00 uur

Prijs: 42,50 euro

A Mic of One's Own - Stiltecafé Adem Inn

Een open mic voor alle feministen die een activistische tekst die gehoord moet worden hebben liggen, én voor iedereen die graag luistert naar een politiek manifest, erotisch verhaal of iets heel anders.

Waar: Stiltecafé Adem Inn, Hoogstraat 27a

Wanneer: vrijdag 13 december, 20.00 uur

Prijs: 5 euro

Yogalessen in Museum Rotterdam

Twee Rotterdamse yogadocenten geven een yogales in Museum Rotterdam, te midden van de expositie Girlpower. Het is een rustige vinyasa flow-les, toegankelijk voor alle niveaus: yogaervaring is niet vereist.

Waar: Museum Rotterdam, Coolhaven 375

Wanneer: zondag 15 december, 09.45 uur

Prijs: 9 euro

Kerstmarkt - Trompenburg Tuinen & Arboretum

In de bomen- en plantentuin Trompenburg vindt een grotendeels overdekte kerstmarkt met allerlei kramen plaats: van handgemaakte kerststallen tot vilten sjaals en sieraden, erwtensoep, koffie, glühwein en warme chocomelk met slagroom. Nieuw dit jaar is de kinderkerstmarkt.

Waar: Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86

Wanneer: vrijdag 13 tot met zondag 15 december

Prijs: 9,50 euro

MidWinterScheepsHoornConcert - Glashaven/Juffenkade

Rotterdam viert de winterwende, het overgaan van de langste dag van het jaar, met een gratis concert en glühwein in het Maritiem District. Midwinterhoornblazers, scheepshoorns en de blazers van het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest brengen samen een muziekstuk ten gehore.

Waar: poort van de Glashaven naar de Juffenkade

Wanneer: vrijdag 13 december, 19.00 uur

Prijs: gratis entree

