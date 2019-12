Den Haag is komend weekend al volledig in kerstsferen. Ga naar het Zweedse familiekerstfeest op het Spui, zing mee met de Kerst-Sing-ALong of bezoek de Royal Christmas Fair. Voor wie dat nog te vroeg vindt, zijn er een jazzevenement en de Scheveningen Light Walk. Een overzicht van de activiteiten.

Jazz Enroute - binnenstad

Jazz Enroute neemt je mee langs verschillende intieme binnen- en buitenpodia met (inter)nationale jazzartiesten, verspreid over het Noordeinde en de Royal Christmas Fair.

Waar: Noordeinde en het Lange Voorhout

Wanneer: 13, 14, 20 en 21 december vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis toegang, voor sommige binnenconcerten is een ticket nodig

Winterbierfestival - Rootz

In de aanloop naar Kerst is er bij Rootz een openluchtwinterbierfestival, met meer dan 75 verschillende winterbieren van de tap. Proef verschillende speciaalbieren in kleine proefglaasjes en geniet van oliebollen en live muziek.

Waar: Rootz, Grote Marktstraat 14

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 15 december, vanaf 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Zweeds familiekerstfeest - Spuiplein

Op zaterdag is er een kerstevenement in Zweedse sferen, met muziek en een buitenbioscoop. Kinderen kunnen Zweedse gingerbreadkoekjes versieren en hun haren laten vlechten als Pippi Langkous. Geniet ook van Zweedse balletjes en glühwein.

Waar: Spuiplein

Wanneer: zaterdag 14 december, van 15.00 tot 19.30 uur

Prijs: gratis entree

Scheveningen Light Walk - De Pier

Tijdens de Scheveningen Light Walk wandel je over strand, door duinen, bos, parken, Scheveningse wijken en de haven om weer te eindigen op De Pier. Onderweg kom je spectaculaire licht-, geluid- en vuuracts tegen. Er zijn verschillende wandelafstanden, ook voor kinderen.

Waar: De Pier (startlocatie), Scheveningen

Wanneer: zaterdag 14 december, van 16.30 tot 23.00 uur

Prijs: 23,50 euro

Lichtkunstwerk op de route van de Scheveningen Light Walk. (Foto: Matthieu van den Berg)

Royal Christmas Fair - Lange Voorhout

De Haagse kerstmarkt is er weer. Op het Lange Voorhout kun je elke dag langs bijna honderd kerstkraampjes wandelen en genieten van gratis optredens. Ook zijn er volop winterse lekkernijen, zoals glühwein, bratwurst, flammkuchen en poffertjes.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: van donderdag 12 tot en met maandag 23 december, van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Een kraamhouder van de Royal Christmas Fair stalt haar spullen uit. (Foto: Anne de Rijk Fotografie)

Kerst-Sing-ALong - Atrium Den Haag

Op zondag is er een Kerst-Sing-ALong waar bezoekers uit volle borst mee kunnen zingen met een koor. Er komen traditionele Nederlandse en Engelse kerstliederen voorbij en er is een gastoptreden van sopraan Francis van Broekhuizen.

Waar: Atrium Den Haag, Spui 70

Wanneer: zondag 15 december, 20.00 uur

Prijs: 5 euro

